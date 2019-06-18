خاصية جديدة في متصفح الإنترنت "مايكروسوفت إيدج" لمنع الإعلانات المزعجة

تعتزم شركة مايكروسوفت إضافة خاصية جديدة إلى برنامج تصفح الإنترنت "إيدج" لمنع ظهور الإعلانات المزعجة والمتطفلة، في إشارة إضافية إلى تزايد المنافسة بين الشركات المطورة لبرامج تصفح الإنترنت على توفير تصفح أفضل وأكثر راحة للمستخدمين، رغم أن شركات مواقع الإنترنت لا تفضل بالفعل فرض قيود على ظهور الإعلانات باعتبارها أحد مصادر الدخل الأساسية.

يذكر أن متصفح الإنترنت "إيدج" يعتبر تطبيقاً جديداً تماماً متوافق مع أنظمة التشغيل "مايكروسوفت ويندوز" و"ماك أو.إس" و"أندرويد" و"آي.أو.إس".

ونقل موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن "كيلي فلوج" مدير مشروع "إيدج" في شركة فيس بوك قوله "نحن اعضاء في التحالف من أجل إعلانات أفضل. كجزء من خططنا بدأنا تطبيق معايير هذا التحالف من خلال منع ظهور الإعلانات على المواقع التي لا تلتزم بضوابط التحالف من أجل إعلانات أفضل بشكل أساسي".

يذكر أن ضوابط التحالف من أجل إعلانات أفضل، تتضمن منع الإعلانات المتطفلة بصورة مفرطة أو تشتت انتباه المستخدم، لكنها لا تضيف إلى إيرادات إعلانات المواقع شيئاً، ولا تمنع تقنيات تتبع مستخدمي الإنترنت، التي يمكن استخدامها لاختراق خصوصية المستخدمين.

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يذكر أن تحرك "إيدج" لمنع ظهور الإعلانات المتطفلة، تشير إلى الاتجاه نحو منع ظهور هذه الإعلانات والذي بدأه متصفح الإنترنت "غوغل كروم" في 2018.

ويقطع "إيدج" خطوة إضافية، حيث عرضت "مايكروسوفت" إعدادات الخصوصية في "إيدج" والتي يمكن استخدامها لمنع المعلنين وناشري المحتوى من تتبع تصفح المستخدمين للإنترنت. وتتيح هذه الإعدادات ثلاثة مستويات متدرجة لمنع تتبع المستخدمين وهي "متاح" و"متوازن" و"مقيد".

وبحسب "سي نت دوت كوم" فإن المنع التلقائي لظهور هذه الإعلانات سيؤدي إلى سرعة تنزيل صفحات الإنترنت وتحسين حماية الخصوصية.