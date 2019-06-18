أطلقت شركة "آنكر" محول الصوت USB-C إلى Lightning الجديد الذي يتيح إمكانية توصيل سماعة الرأس Lightning مثل EarPods الجديدة بالأجهزة المزودة بمنافذ USB-C مثل أجهزة ماك بوك أو الجهاز اللوحي آي باد برو 2018.
وأوضحت الشركة الصينية أن محول الصوت USB-C إلى Lightning الجديد يعمل مع أجهزة الماك والأجهزة اللوحية آي باد برو والحواسيب المكتبية، التي تعمل بنظام ويندوز 10 والمزودة بمنافذ التوصيل USB-C.
ويعتبر محول MFi معتمد رسمياً، لضمان نقل الصوت بدون فقدان مع الأجهزة الجوالة المزودة بنظام أبل "آي أو إس".
وأعلنت شركة "آنكر" أن سعر محول الصوت USB-C إلى Lightning الجديد يبلغ نحو 22 دولاراً أمريكياً.
كانت هذه تفاصيل خبر محول صوت USB-C إلى Lightning جديد من "آنكر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.