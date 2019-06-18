9.7 مليار عدد سكان العالم بحلول عام 2050

توقع تقرير جديد للأمم المتحدة، الأحد، أن يرتفع عدد سكان العالم بمقدار ملياري شخص في الثلاثين عاما المقبلة، كما توقع أن يصل نمو السكان إلى نحو 11 مليار شخص بحلول عام 2100.

ويقدم الذي تصدره دوريا شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة حول توقعات السكان في العالم 2019 دراسة شاملة توضح أنماط التغير السكاني وعددا من التوقعات الديمغرافية العالمية.

وأكد تقرير هذا العام أن سكان العالم صاروا "أكبر سنا"، بسبب زيادة متوسط العمر المتوقع من ناحية، وانخفاض مستويات الخصوبة من ناحية أخرى.

وأوضح أن التغييرات المرصودة في عدد السكان ومكوناتهم وتوزيعهم في أرجاء العالم سيكون لديه عواقب مهمة على تحقيق أهـداف التنمية المستدامة، الساعية لتحسين الازدهار الاقتصادي والرفاه الاجتماعي مع حماية البيئة.

تباين معدلات النمو

أشارت التوقعات السكانية الجديدة إلى أن 9 بلدان فقط ستشكل أكثر من نصف النمو المتوقع لسكان العالم، وهي الهند ثم نيجيريا ثم باكستان ثم جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وجمهورية تنزانيا المتحدة وإندونيسيا ومصر ثم الولايات المتحدة.

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وتوقع التقرير أن تتفوق الهند على الصين، لتصبح أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان في نحو عام 2027، وأن هناك توقعات أخرى بتضاعف عدد سكان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بحلول عام 2050 (بنسبة زيادة تصل إلى 99%).

وفي الفترة نفسها، ستسجل معدلات نمو سكانية أقل في شمال إفريقيا وغرب آسيا (46%) وأستراليا ونيوزيلندا (28%) ووسط وجنوب آسيا (25%)، ونسبة 56% في أوقيانوسيا (وتستثنى منها أستراليا ونيوزيلندا)، أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (18%)، شرق وجنوب شرق آسيا (3%)، وأخيرا أوروبا وأمريكا الشمالية (2%).

ووفقا لما نشره التقرير أيضا، فمن المتوقع أن معدل الخصوبة العالمي، الذي كان قد انخفض عام 2019 إلى 2.5 ولادة لكل امرأة، مقارنة بمعدل 3.2 عام 1990، سيواصل الانخفاض عام 2050 إلى أن يصل إلى معدل 2.2 ولادة لكل امرأة.

ويقارن التقرير معدلات الخصوبة حسب المناطق الآتية: في منطقة جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية (4.6 ولادة لكل امرأة)؛ أوقيانوسيا باستثناء أستراليا ونيوزيلندا (3.4 ولادة)، شمال أفريقيا وغرب آسيا (2.9 ولادة) ووسط وجنوب آسيا (2.4 ولادة).

وقال التقرير الأممي إن مستوى الخصوبة المطلوب لضمان استبدال الأجيال وتجنب انخفاض عدد السكان على المدى الطويل في غياب الهجرة، ينبغي أن يبلغ 2.1 مولود لكل امرأة على الأقل.