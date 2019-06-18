الوقت المثالي للنوم لتبدين جذابة في الصباح

من المعروف أن عدم الحصول على القدر الكافي من النوم خلال الليل يجعل مظهرنا سيئاً في الصباح، من الأعين المنتفخة إلى البشرة المتعبة وغير ذلك.
وإذا كنت ترغبين بالحصول على مظهر جذاب عند الاستيقاظ في الصباح، فهناك عدد ساعات مثالي للنوم ينصح به الخبراء.
ووفقاً للدراسة التي أجرتها شركة "سيلي يو كي"، فإن الأشخاص الذين يحصلون على 9 ساعات و10 دقائق من النوم، هم الأفضل مظهراً من الناحية الفيزيولوجية في الصباح.
وتشمل التحسينات التي يمكن الحصول عليها: بشرة أكثر نضارة، وعينان أكثر إشراقاً، ومظهر أفضل بشكل عام، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.
وكشفت الدراسة أيضاً أن الوقت المثالي للتوجه إلى السرير، في حوالي الساعة 9 و45 دقيقة، والاستيقاظ عند الساعة 6 و55 دقيقة.
وعلى الرغم من أن وقت النوم هو أبكر مما اعتاد عليه كثيرون، والاستيقاظ أيضاً كذلك، إلا أن الباحثين يؤكدون على هذه الأوقات، للراغبين بالحصول على مظهر جذاب في الصباح.
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