تناول مكملات فيتامين "د" للوقاية من السكري

دعت نتائج دراسة جديدة إلى تناول مكملات فيتامين "د" كأداة للوقاية من تطوّر مرض السكري. وتنضم هذه الفائدة إلى مجموعة من الفوائد الوقائية لفيتامين "د" والتي ألقى العلم الضوء عليها حديثاً، فهو يعزّز المناعة، ويُعتقد أنه يحمي من مرض الشلل الرعاش، ويدعم وظائف الأعصاب، إلى جانب دوره المعروف في امتصاص الجسم للكالسيوم وحماية الأسنان والعظام من الكسور.

يساعد فيتامين "د" على تأخير الإصابة بالسكري عند وجود مخاطر تهدد بالمرض وبحسب الدراسة التي عُرضت نتائجها مؤخراً في الملتقى السنوي لجمعية السكري الأمريكية، يساعد تناول مكملات فيتامين "د" على تأخير الإصابة بمرض السكري من النوع2.

وأجريت الدراسة في معهد تافت للأبحاث الطبية، وحثّت نتائجها كل من لديه خطر الإصابة بالسكري أو تم تشخيص حالة "ما قبل السكري" لديه على تناول مكملات فيتامين "د" للوقاية من المرض.

ويُنتج الجسم فيتامين "د" عند تعرّض الجلد المباشر لأشعة الشمس، وليس من وراء زجاج، لكن نظراً لأن نمط الحياة الحديث لا يتيح التعرّض الكافي يحتاج الجسم إلى تناول السردين المعلّب والسلمون والفطر (المشروم) أو تناول المكملات للحصول على ما يكفي من الفيتامين.