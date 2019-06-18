أفضل 3 مكملات غذائية لصحة الدماغ

يمكن أن تساعد العديد من المكملات الغذائية على الحفاظ على صحة الدماغ عن طريق زيادة تدفق الدم إليه، وتحسين وظائفه، إضافة إلى تعزيز الذاكرة.

فيما يلي أفضل مكملات غذائية تساعد على تحسين صحة الدماغ، بحسب ما أوردت صحيفة إكسبرس البريطانية:

1- زيت السمك

تحتوي مكملات زيت السمك على نوعين من أحماض أوميغا 3 الدهنية المرتبطة بالعديد من الفوائد الصحية التي تضمن حماية وظائف المخ من التدهور.

ويساعد حمضا الدوكوزاهيكسينويك، والإيكوسابنتاينويك المتوفران بكثرة في زيت السمك على بناء بنية الدماغ وتحسين مهارات التفكير.

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2- فيتامينات ب

أظهرت الدراسات بأن القوة الذهنية تحسنت بشكل كبير لدى أشخاص تزيد أعمارهم عن 70 عاماً بعدما خضعوا للعلاج بفيتامينات ب لمدة عامين.

3- فيتامين د

يتميز الفيتامين د بفوائدة الصحية العديدة وأهمها حماية المخ، ودعم نمو خلايا الدماغ الجديدة، وإزالة عنصر الأميلويد الذي يؤدي إلى الإصابة بمرض الزهايمر.