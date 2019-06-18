شكرا لقرائتكم السجن 6 أشهر لرجل أعمال مقرب من بوتفليقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الجزائر - أ ف ب | منذ 11 ساعة في 18 يونيو 2019 - اخر تحديث في 17 يونيو 2019 / 17:46

أصدرت محكمة في الجزائر اليوم الاثنين حكماً بالحبس 6 أشهر مع النفاذ ضد رجل الأعمال علي حداّد المقرب من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بتهمة "استلام وثيقة رسمية بغير حق"، بحسب التلفزيون الحكومي.



وتم توقيف حدّاد، رئيس "منتدى رؤساء المؤسسات" (جمعية أرباب الأعمال) نهاية آذار (مارس) الماضي بينما كان بصدد السفر إلى تونس براً، وكان بحوزته جوازي سفر قبل أيام من استقالة بوتفليقة، وهو يقبع مذاك في السجن. وكانت النيابة طلبت سجنه 18 شهراً مع النفاذ.

وجاء في شريط العاجل للتلفزيون: "الحكم على علي حدّاد بالحبس ستة أشهر نافذة وغرامة مالية 50 ألف دينار (نحو 350 يورو) في قضية استلام وثيقة رسمية بغير حق، مع مصادرة جوازي السفر" اللذين كانا بحوزته.

ويمنع "القانون حيازة وثيقتي هوية من نفس الجنس" كما قالت النيابة في مرافعتها خلال جلسة المحاكمة التي جرت في 3 حزيران (يونيو) الجاري أمام محكمة بئر مراد رايس في العاصمة الجزائرية.

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ومثُل حدّاد أمام القاضي مع حسان بوعلام وهو عميد أول شرطة كان يشغل منصب مدير الوثائق المؤمّنة في وزارة الداخلية باعتباره أصدر جواز سفر آخر لحداد عام 2016 بينما كان لديه جواز سفر أول. وحكمت المحكمة عليه بالحبس شهرين مع وقف التنفيذ وغرامة 20 ألف دينار (نحو 140 يورو).

وكان خالد بواريو محامي حدّاد اعتبر أن "قضية التزوير لا أساس لها والقضية سياسية بالأساس"، وهو ما يبدو أن المحكمة أسقطته من الاتهامات بحسب الحكم الذي نشره التلفزيون.

وأضاف: "تم توقيف حداد ووضعه في السجن في انتظار تحضير ملف آخر يتعلق بالفساد، صدر فيه أيضاً حكم الايداع في الحبس الموقت، فحتى لو تمت تبرئته من هذه التهمة سيبقى في السجن".

ونفى حداد تهمة التزوير وأكد أنه حصل على جواز السفر الثاني "بشكل قانوني"، لكنه اعترف أنه طلب وساطة رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال، الذي أصدر الأوامر بتسريع اصدار جواز السفر، حسبما صرح محاميه.

ومنذ استقالة الرئيس بوتفليقة في 2 نيسان (أبريل) الماضي، بدأت حملة محاكمات ضد الفساد طالت مسؤولين كبار ورجال أعمال من المقربين من السلطات. وبين المتهمين إضافة إلى حداد، رجل الأعمال اسعد ربراب صاحب أكبر مجموعة صناعية وأغنى رجل في البلاد. وبدأت إجراءات المتابعة القضائية ضد رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وسلال إضافة إلى 8 وزراء سابقين.