كاتب سعودي يفاجئ مصر بسؤال عن إيران

وكتب الأكاديمي خالد الدخيل في تغريدة عبر "تويتر": "ما موقف مصر من دور إيران؟ منذ صيف 2013 لم يصدر موقف مصري واضح من هذا الموضوع. تتفادى مصر ذكر إيران في تصريحاتها".

وفي تغريدة أخرى، أوضح الدخيل أن "التساؤل عن دور مصر نابع من حجمها كدولة كبيرة ووازنة، وكونها ركنا عربيا". وأضاف: "وضع العرب محزن، دول تحت الاحتلال، وأخرى غير مستقرة، ودول مستقرة لا تشكل كتلة متماسكة أمام التحديات، لو توحدت مواقف دول كبيرة كالسعودية ومصر والمغرب، فسيكون المشهد مختلفا".