"هواوي" تواجه كارثة "الـ60%" بخطة صينية ذكية

دبي - بواسطة محمد فارس © شركة هواوي شركة هواوي

القاهرة- (مصراوي):

قالت وكالة "بلومبرج" إن شركة هواوي تكنولوجيز الصينية تستعد لتراجع يتراوح ما بين 40% و60% من مبيعاتها الدولية من الهواتف الذكية.

وقال تقرير نقلًا عن أشخاص على إطلاع على هذا الأمر، إن الشركة تبحث خيارات تشمل سحب الهاتف "أونر 20" وهو أحدث موديلاتها من الهواتف المحمولة في الخارج .

وأضاف التقرير أن الشركة ستبدأ في بيع هذا الجهاز في مناطق بأوروبا، من بينها بريطانيا وفرنسا في 21 يونيو، موضحًا أن المسؤولين التنفيذيين بالشركة سيتابعون عملية بيع الهاتف الجديد، وقد يوقفون شحناته، إذا رأوا أن بيعه ضعيف.

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وقال التقرير إن مديري التسويق والمبيعات في الشركة يتوقعون بشكل داخلي هبوطًا في حجم المبيعات يتراوح ما بين 40 مليون و60 مليون هاتف محمول هذا العام.

وقالت "بلومبرج" إن هواوي تهدف إلى السيطرة على ما يصل إلى نصف سوق الهواتف الذكية في الصين في 2019، من أجل تعويض تراجع المبيعات في الخارج. ولم ترد الشركة على طلب من "رويترز" للتعليق على ذلك.

ووضعت الحكومة الأميركية شركة هواوي، أكبر شركة لأجهزة الاتصال في العالم، على قائمة تجارية سوداء في مايو، تحظر على الموردين الأميركيين إبرام صفقات معها، بسبب ما تصفه واشنطن بمخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وقال مؤسس هواوي ورئيسها التنفيذي، رن تشنج في، في ذلك الوقت إن هذه القيود "ربما تبطئ ولكن بشكل طفيف فقط" نمو الشركة.​