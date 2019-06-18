شكرا لقرائتكم برنامج الغذاء العالمي مهدداً بتعليق المساعدات: الحوثيون يسرقونها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الأمم المتحدة – "الحياة" | منذ 16 دقيقة في 18 يونيو 2019 - اخر تحديث في 18 يونيو 2019 / 09:57

هدد مدير برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي أمس (الاثنين)، بوقف العمل وتقديم المساعدات للمستفيدين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، بسبب قيام تلك المليشيات بسرقة المساعدات وتحويلها لما يسمى "المجهود الحربي" والمتعاونين معهم فقط.



Advertisements

وأوضح بيزلي، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز" في إفادته بمجلس الأمن الدولي، بأن البرنامج إذا لم يتلق ضمانات من ميليشيا الحوثي، فسيبدأ بتعليق المساعدات الغذائية تدريجياً، وعلى الأرجح قرب نهاية هذا الأسبوع.

وأبان أن البرنامج سيواصل تقديم التغذية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والنساء الحوامل والأمهات.

وأضاف أن برنامج الأغذية العالمي لم يستطع تسجيل الأشخاص المحتاجين وتدشين نظام للقياسات الحيوية باستخدام مسح القزحية أو رفع بصمات الأصابع أو التعرف على الوجه لدعم عملية تسليم المساعدات.

وكان برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة أعطى ميليشيا الحوثي الإرهابية مهلة إلى يوم الخميس المقبل، لتقدم موافقتها على ضمان عدم سرقة تلك المساعدات ووصولها إلى مستحقيها المحتاجين وتنفيذ شروط برنامج الغذاء العالمي بهذا الخصوص.