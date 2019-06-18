شكرا لقرائتكم الكويت تدعو المجتمع الدولي لمواجهة الإجرام المتكرر للحوثيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الكويت - "الحياة" | منذ 47 دقيقة في 18 يونيو 2019 - اخر تحديث في 18 يونيو 2019 / 09:35

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره الشديدين، الهجوم الإرهابي المشين من الميليشيات الحوثية الذي استهدف مطار أبها الدولي.



وأكد المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي أمس (الاثنين)، أن هذه الجريمة الإرهابية تتعارض مع القيم الإسلامية والإنسانية والقانون الدولي وتستهدف المنشآت والمناطق الأهلة بالسكان والأمنين من مواطني المملكة والمقيمين فيها، مجدداً تضامن الكويت مع المملكة وتأييدها كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

ودعا المجلس، المجتمع الدولي إلى اتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية المتكررة على أراضي المملكة وتداعياتها الخطرة.

وأعرب المجلس، عن إدانة الكويت واستنكارها الشديدين الهجوم التخريبي الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان الخميس الماضي، مؤكداً على ما يمثله هذا العمل الإرهابي من خرق لكل المواثيق والقوانين الدولية وتهديداً مباشراً لحركة الملاحة البحرية وإمدادات العالم من الطاقة، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات السريعة والحاسمة لحماية خطوط الملاحة الدولية وردع كل من تسول له نفسه تهديد النظام التجاري العالمي وتعريض الاقتصاد العالمي للخطر وكل ما من شأنه حفظ الأمن والسلام الإقليمي والدولي في هذه المنطقة الحيوية من العالم.