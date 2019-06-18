شكرا لقرائتكم البخاري من كسروان: نأمل تعزيز التفاهم ورؤية لبنان بكامل استقراره وازدهاره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 47 دقيقة في 18 يونيو 2019 - اخر تحديث في 18 يونيو 2019 / 01:11

لبى السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري دعوة أهالي وعائلات من كسروان إلى لقاء ودي وعائلي واجتماعي أقيم على شرفه، في فندق terrebrune بكفرذبيان، في حضور النائب فريد الخازن كعضو ممثل لآل الخازن، رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح جوان حبيش، رئيس بلدية كفرذبيان الدكتور بسام سلامة، ورؤساء بلديات ومخاتير المنطقة.



دحداح يثني على سياسة انفتاح المملكة

وألقى فايز دحداح كلمة ترحيبية قال فيها: "إن الانفتاح الذي تتسمون به، هو دلالة واضحة على تنامي المملكة في محيطها العربي وعبر أقطار العالم. نحن نقدر كثيرا نظرتكم ونظرة المملكة العربية السعودية للبنان والمنطقة. لقد أردنا بهذا اللقاء العائلي البعيد كل البعد عن السياسة، أن يتسم بتعميق وتوسيع المودة ومبادىء الانفتاح والتعايش، كعربون تقدير لما قدمته المملكة إلى مؤسسات لبنان وشعبه وما زالت حتى اليوم".

Advertisements

وشكر لـ"السفير السعودي زيارته منطقة كسروان"، مثنيا على "سياسة انفتاح المملكة على كل الأطياف اللبنانية".

بدوره، قال السفير البخاري: "أود أن أشكر أهالي كسروان وعائلاتها الأصيلة والعروبية والحرة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. نحن اليوم في لقاء ودي وأخوي وعائلي يؤكد رسالة المملكة في التواصل مع كل أطياف المجتمع اللبناني ومناطقه بشكل متواصل. وآمل من خلال لقاءاتنا تعزيز التفاهم وعلاقاتنا الثنائية، وأن نرى لبنان بكامل استقراره وازدهاره ونموه".

وتحدث عن "أهمية لبنان في العلاقات السعودية، وكيف بدأت مع المؤسس الملك عبد العزيز، الذي كانت تربطه علاقة مع المفكر والأديب أمين الريحاني، وقد يكون المؤطر لهذه العلاقات الثنائية. بعدها، الأمير شكيب إرسلان وغيره"، وقال: "أما ما لفتني فهو تكليف اول سفير للمملكة العربية السعودية في واشنطن، وكان لبنانيا، وهو السفير جميل البارودي، وهذا يؤكد امتداد العلاقات سواء أكان مع الرئيس كميل شمعون أم علاقاتنا الخاصة مع بكركي".