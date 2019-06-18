شكرا لقرائتكم أميركا: لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي ونرفض "الابتزاز" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطـن – "الحياة" | منذ 47 دقيقة في 18 يونيو 2019 - اخر تحديث في 18 يونيو 2019 / 09:55

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أن واشطن لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، مشيرة إلى أن ما تقوم به طهران هو "تحد للمجتمع الدولي، وعليه ألا يخضع".



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ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، في مؤتمر صحافي أمس (الاثنين)، قرار إيران زيادة التخصيب النووي بـ"المؤسف"، مضيفةً أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أجرى أمس سلسلة من الاتصالات مع نظرائه في دول عدة تعلقت في الملف الإيراني، وأطلعهم على الأدلة التي تتعلق بوقوف إيران وراء الاعتداء على ناقلات النفط في الخليج.

ودعت المتحدثة، إيران إلى عدم السعي للحصول على السلاح النووي، وأن تتقيد بالتزاماتها، مشيرة إلى العمل على المستويين العسكري والديبلوماسي لمتابعة التطورات الإيرانية.

إلى ذلك، طالب البيت الأبيض بمزيد من الضغوط الدولية لمواجهة خطة إيران لتجاوز حدود التخصيب النووي، الذي وصفه بأنه "ابتزاز نووي".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض غاريت ماركيز، أمس: "لقد أوضح الرئيس ترامب أنه لن يسمح لإيران مطلقًا بتطوير أسلحة نووية، مطالباً بضرورة مواجهة الابتزاز النووي للنظام بضغوط دولية متزايدة".