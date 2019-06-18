شكرا لقرائتكم مجلس الأمن يدين استهداف الميليشيات الحوثية مطار أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - نيويورك - "الحياة" | منذ ساعة في 18 يونيو 2019 - اخر تحديث في 18 يونيو 2019 / 09:19
دان أعضاء مجلس الأمن الدولي أمس (الاثنين)، بشدة استهداف مطار أبها الدولي بمقذوف من الميليشيا الحوثية، والذي أسفر عن إصابة 26 مدنيًا، من ضمنهم أطفال ونساء، من جنسيات مختلفة.
وجدد أعضاء المجلس التأكيد على أن هذا الهجوم والتهديد بشن المزيد من الهجمات على المملكة والمنطقة ككل، يشكلان انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
وشدد المجلس على ضرورة مساءلة مرتكبي هذه الأعمال المشينة والمنظمين لها ومموليها.
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