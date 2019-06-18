شكرا لقرائتكم مصادر عسكرية لبنانية: خطأ فردي صورة الموقوفين المتهمين بإطلاق النار في الضاحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعة في 18 يونيو 2019 - اخر تحديث في 18 يونيو 2019 / 01:09

أفادت مصادر عسكرية لبنانية ان ما تم تداوله من صورة للموقوفين المتهمين بإطلاق النار(على مطعم الآغا) في الضاحية الجنوبية أمس ليس أمرا مقصودا إنما خطأ فردي لأحد العسكريين المولجين بسوق الموقوفين، والجميع يعلم ان ليس من شيم الجيش ولا من اسلوبه او عادته نشر أي صور توحي بإذلال او اهانة موقوف، وهذا التصرف الفردي محل محاسبة مسلكية في المؤسسة". وفق "الوكالة المركزية".



وكانت قيادة الجيش– مديرية التوجيه أعلنت في بيان أن "بعد عملية رصد وتعقب، أوقفت مديرية المخابرات المدعو حسين عباس زعيتر لإطلاقه النار عصر أمس على أحد المطاعم في الضاحية الجنوبية، برفقته شقيقه مهدي الذي كان يقود الدراجة النارية أثناء إطلاق النار. بوشر التحقيق معهما بإشراف القضاء المختص".

ونشرت "اليازا" عبر حسابها على "فيسبوك" صورة للموقوفين بالملابس الداخلية، وهما يخضعان للتحقيق.