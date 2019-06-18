شكرا لقرائتكم قائد الجيش اللبناني: نتعامل مع عدو إرهابي يتحين الفرص عبر خلايا نائمة متخفية بين الناس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 18 يونيو 2019 - اخر تحديث في 17 يونيو 2019 / 19:45

تفقد قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون قبل ظهر أمس، (الاثنين) كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان، واجتمع بضباط دورة الأركان الثالثة والثلاثين، في حضور قائد الكلية وأركانها، مرحبا بالضباط الضيوف العرب والأجانب الذين تابعوا الدورة مع أشقائهم اللبنانيين.



وشدد العماد عون على أن "كلية القيادة والأركان هي أحد أهم المعاهد التي تخرج القادة العسكريين، وعلى أهمية الدور الذي يؤديه الضباط الأركان في وحداتهم، إذ يساهمون بشكل حاسم في اتخاذ القرار الصحيح".

وأكد أن "الجيش يتعامل اليوم مع عدو إرهابي غير تقليدي متخف بين الناس، حيث التعقيدات كثيرة وغير واضحة، وهنا يأتي دور الركن في دراسة هذه الظروف وتهيئة المقومات الملائمة التي تمكن قائد الوحدة من تقدير الموقف بشكل دقيق". واعتبر أن "سرعة استجابة الوحدات للاعتداء الإرهابي في طرابلس أخيرا، ومسارعتها إلى إنهاء الحالة الشاذة، تؤكد أهمية المبادئ التي نتعلمها في كلية القيادة والأركان"، لافتا إلى أن "الإرهاب يتحين الفرص من خلال بعض الخلايا النائمة لبث حقده في المجتمع، لكن تطور مديرية المخابرات وجاهزيتها أحبط الكثير من هذه المحاولات، وما أفلت منها قضت عليه الوحدات المولجة حفظ الأمن".

من جهته، رحب قائد الكلية بقائد الجيش قائلا: "إننا نستمد منكم القوة، ونتعلم من مسيرتكم فلسفة الانتماء الى الوطن حصرا، فهو أوسع وأعظم من كل الانتماءات الأخرى. إن كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان تعمل وفق توجيهاتكم، وبالمعايير التي أرسيتموها، معايير الكفاءة والشفافية والتجرد، إلى جانب الاجتهاد والمثابرة والتحصيل العلمي المستمر".