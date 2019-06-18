شكرا لقرائتكم توقيف قيادي تشادي متمرد في فرنسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس - أ ف ب | منذ 8 ساعات في 18 يونيو 2019 - اخر تحديث في 17 يونيو 2019 / 18:29

أعلنت مصادر متطابقة توقيف القيادي التشادي المتمرد الجنرال محمد نوري وشخصين آخرين مشتبه بهما، في فرنسا في إطار تحقيق فتح عام 2017 بشأن شبهات حول جرائم ضد الإنسانية وقعت في تشاد والسودان بين عامي 2005 و2010.



وأشارت نيابة باريس إلى أن الأشخاص الثلاثة أوقفوا قيد التحقيق من قبل محققي المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وحملات الإبادة وجرائم الحرب. واستهدفت عملية التوقيف خصوصاً الجنرال محمد نوري الذي اعتقل صباح اليوم الاثنين في منزله في إطار تحقيق أولي فتحته نيابة باريس في 10 ايار (مايو) 2017 في جرائم ضد الانسانية والتواطؤ في هذه الجرائم وتشكيل عصابة بغرض ارتكاب هذه الجرائم.

والجنرال نوري الذي يعتبر أحد أبرز قادة التمرد التشادي ضد نظام الرئيس ادريس ديبي، هو الرئيس المؤسس لاتحاد القوى من اجل الديموقراطية والتنمية. وكان تزعم عدة حركات تمرد داخل التحالف الوطني الذي شنّ في شباط (فبراير) 2008 حملة على نجامينا وكاد أن يطيح بنظام ديبي. وتم صد الهجوم في نهاية المطاف من الجيش التشادي بعد معارك عنيفة.

وقدمت فرنسا دعماً حاسماً للجيش التشادي حينها، مع نفيها المشاركة المباشرة في المعارك. وكانت خلافات داخل المتمردين سبب فشل الحملة العسكرية الاكبر ضد نظام الرئيس ديبي منذ توليه الحكم عام 1990.