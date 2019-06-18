شكرا لقرائتكم الرئيس الصيني يزور كوريا الشمالية الخميس والجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بكين - أ ف ب | منذ 9 ساعات في 18 يونيو 2019 - اخر تحديث في 17 يونيو 2019 / 17:49

أوردت وسائل إعلام رسمية صينية أن الرئيس شي جينبينغ سيجري زيارة دولة الى كوريا الشمالية، الخميس والجمعة المقبلين، هي الأولى لرئيس صيني الى الدولة الستالينية منذ العام 2005.



وتأتي هذه الزيارة بدعوة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قبل أسبوع من قمة مجموعة العشرين في اليابان، التي سيحضرها شي جينبينغ والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كما تأتي بعد قمتين جمعتا كيم بترامب، في سنغافورة وفيتنام، ولم تنجحا في تسوية ملف البرنامجَين النووي والصاروخي لبيونغيانغ.

وانضمّت الصين، وهي أبرز حليف لكوريا الشمالية، الى العقوبات الدولية المفروضة على الدولة الستالينية. وتوترت العلاقات بين الحليفين، بعد تنفيذ بيونغيانغ اختبارات نووية، ولم يلتقِ شي جينبينغ وكيم سوى عام 2018، علماً أنهما توليا الحكم عامَي 2012 و2011. تلى ذلك تقارب بين الجانبين، إذ زار كيم الصين 4 مرات عام 2018 للقاء رئيسها.