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السعودية تقر تعديلات على نظام البيع

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ونقلت صحيفة "عاجل" أن المجلس وافق في جلسته العادية الخامسة والأربعين، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، على إلغاء نظام البيع بالتقسيط، وعدم المضي في إجراءات إصدار مشروع نظام البيع بالتقسيط.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER

جاء القرار بعد مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام البيع بالتقسيط المعاد إلى المجلس عملًا بالمادة (17) من نظامه بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق.  

في السياق ذاته، وافق مجلس الشورى، على مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، وتبلغ عدد مواد مشروع النظام 33 مادة، ويهدف غلى تنظيم علاقة الملاك فيما بينهم، في إدارة شؤون العقار المشترك، كما يضمن للشركاء في العقار المشترك أن يتقاسموا حصصهم المشاعة فيه، ويختص كل منها بوحدة عقارية مفرزة أو أكثر كما تكون الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض المالكين، ملكًا مشتركًا بينهم على الشيوع، ما لم يتفق على غير ذلك.

 

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