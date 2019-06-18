موقف كويتي صارم بعد استهداف السعودية وناقلات النفط

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الكويت: اتخذت الكويت مواقف صارمة حيال الاعتداءات الأخيرة التي شهدتها منطقة الخليج العربي من استهداف للناقلات النفطية والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية.

فقد دعا مجلس الوزراء الكويتي "المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لحماية خطوط الملاحة الدولية، وردع كل من يسعى لتهديد النظام التجاري العالمي، وتعريض الاقتصاد العالمي للخطر، والعمل على حفظ الأمن والسلام الإقليمي والدولي في هذه المنطقة الحيوية من العالم.".

إدانة كويتية لعمليات التخريب

وأعرب المجلس "عن إدانة الكويت واستنكارها الشديدين للهجوم التخريبي الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عُمان الخميس الماضي"، مؤكدًا "على ما يمثله هذا العمل الإرهابي من خرق لكل المواثيق والقوانين الدولية وتهديدا مباشرا لحركة الملاحة البحرية وإمدادات العالم من الطاقة".

جريمة الحوثيين في أبها

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كما أدان المجلس، الهجوم من قبل الحوثيين الذي استهدف مطار أبها السعودي، والذي أسفر عن وقوع عدد من الجرحى المدنيين، مؤكدا "أن هذه الجريمة الإرهابية تتعارض مع القيم الإسلامية والإنسانية والقانون الدولي، وتستهدف المنشآت والمناطق الأهلة بالسكان والأمنين من مواطني المملكة والمقيمين فيها"، مؤكدا "على تضامن دولة الكويت مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية المتكررة على أراضي المملكة وتداعياتها الخطيرة".

موقف من نيويورك

ومن نيويورك، كان مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي، يدين وبأشد العبارات استمرار الاعتداءات التي تعرضت لها المنشآت المدنية و الحيوية في المملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها استهداف جماعة الحوثي صالة الركاب بمطار أبها الدولي.

تضامن مع المملكة

وأعرب العتيبي خلال ترؤسه جلسة مجلس الأمن، أمس الاثنين "عن صادق المواساة للضحايا ولحكومة المملكة العربية السعودية، وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين"، واكد "على دعمنا الكامل للمملكة ولكافة التدابير التي تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها و سلامة أراضيها.

واعتبر "أن استمرار الاعتداءات من قبل جماعة الحوثي على الأراضي السعودية هو تهديد صريح ومباشر للأمن والاستقرار الإقليمي ومدعاة حقيقية لتفعيل تدابير حظر الأسلحة الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، متابعا "سنعمل في هذا الصدد مع أعضاء مجلس الأمن على إصدار بيان يدين هذا الهجوم".