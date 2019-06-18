دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي خلال محاكمته

أفاد التلفزيون الرسمي المصري وعدة تقارير صحفية محلية في خبر عاجل لها وفاة الرئيس الأسبق لبلادهم محمد مرسي.

وأشارت التقارير ذاتها إلى أن محمد مرسي خلال جلسة محاكلمته اليوم الاثنين طلب الكلمة من القاضي وعقب السماح له وبعد رفع الجلسة تعرض للإغماء ليتوفى على إثرها.

وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي

مقدم بواسطة: يورو نيوز



انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي فيديو: مناظرة حامية بين ممثل حزب إردوغان ومرشح المعارضة في انتخابات إسطنبول دخل المرشحان لرئاسة بلدية اسطنبول في جدال بشأن الانتخابات التي خاضاها في مارس آذار أثناء مناظرة تلفزيونية نادرة يوم الأحد، قبل أسبوع من إعادة تلك الانتخابات التي تعتبر اختبارا لديمقراطية تركيا ونفوذ حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وفي أول مناظرة تلفزيونية من نوعها في تركيا منذ 20 عاما تقريبا، واجه مرشح العدالة والتنمية بن علي يلدريم مرشح المعارضة الرئيسي أكرم إمام أوغلو الذي فاز بالاقتراع الأول في مارس آذار لكن أطيح به من بلدية المدينة عندما ألغيت النتائج في مايو أيار. وخسر يلدريم، وهو رئيس وزراء سابق، بفارق ضئيل السباق في واحدة من كبرى الانتكاسات الانتخابية لإردوغان منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة للمرة الأولى في 2002. وفقد الحزب السيطرة أيضا على العاصمة أنقرة. لكن في قرار صدر الشهر الماضي وأثار تساؤلات جديدة بشأن استقلال المؤسسات التركية، قررت اللجنة العليا للانتخابات إعادة الاقتراع في 23 يونيو حزيران بعد سلسلة شكاوى تقدم بها العدالة والتنمية من أن الانتخابات الأولى شابتها مخالفات. وقال يلدريم واصفا انتخابات مارس آذار "شيء غريب حدث عندما أحصيت أصواتك... الأصوات سرقت". ورد عليه إمام أوغلو، من حزب الشعب الجمهوري، بالقول "من سرق الأصوات‭‭ ‬‬بالله عليكم؟" قائلا إن لجنة الانتخابات لم تورد مزاعم من هذا القبيل في قرارها لإلغاء الاقتراع. وقال خلال المشادات الساخنة "نحن نخوض صراعا من أجل الديمقراطية". وبثت جميع القنوات الكبرى المناظرة. إقرأ أيضاً: تركيا ترد بالأسلحة الثقيلة بعد مهاجمتها من قبل القوات السورية في إدلب تركيا تسعى إلى الحكم بسجن صحفيين في بلومبرغ بسبب تقرير حول الليرة إردوغان متحديا وعيد واشنطن: صفقة شراء منظومة إس-400 تمت فعلا Euronews (Ar)

سانا: مقتل 12 مدنياً في قصف للمعارضة المسلحة في شمال سوريا قالت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا إن 12 مدنيا قتلوا وإن 15 آخرين جرحوا وأصيب بعضهم إصابات خطيرة، إثر هجمات نفذتها مجموعات توصف بالارهابية من تنظيم جبهة النصرة، مستعملة القذائف الصاروخية على قرية الوضيحي في ريف حلب الجنوبي. وتم نقل الجرحى بحسب الوكالة إلى مشافي المدينة حيث ستتم معالجتهم. وتقول الوكالة إن مجموعات تتبع في أغلبها تنظيم جبهة النصرة وتوصف بالارهابية، تنتشر في الريف الغربي والجنوبي الغربي لمحافظة إدلب. وكانت منطقة عسكرية غربي العاصمة دمشق شهدت يوم أمس الأحد انفجارا لمستودع ذخيرة، قتل فيه ثمانية مقاتلين موالين للنظام وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. أما وكالة الأنباء سانا فقالت إن حريقا نشب في إحدى المزارع القريبة من المستودع وبدأ بالتمدد قبل أن يقع الانفجار، مبينة في وقت لاحق أن تحقيقا تم فتحه لمعرفة أسباب الانفجار. للمزيد على يورونيوز: "مجانين حلب" إلى الأضواء ... ولحظات من الألم تحت الحصار وذكريات ما بعد الرحيل فيديو: "هضبة ترامب" مستوطنة جديدة في الجولان ... هكذا عبر نتنياهو عن شكره لترامب Euronews (Ar)

فيديو: "هضبة ترامب" مستوطنة جديدة في الجولان ... هكذا عبر نتنياهو عن شكره لترامب وافقت إسرائيل اليوم الأحد 16 يونيو/حزيران، من حيث المبدأ على إقامة منطقة سكنية جديدة تحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منطقة حدودية متنازع عليها مع سوريا، لكن الإنشاء سيتأخر على الأرجح بالنظر إلى العقبات السياسية التي يواجهها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو . ومشروع "هضبة ترامب" الغرض منه هو تعزيز الروابط مع ترامب بعدما خرج الرئيس الأمريكي عن الإجماع الدولي، واعترف بسيادة إسرائيل على الهضبة الاستراتيجية في مايو/أيار. وفي جلسة خاصة للحكومة في بروخيم، وهي مجموعة متناثرة من المنازل تبعد 12 كيلومترا فقط عن خط الهدنة مع سوريا بهضبة الجولان، كشف نتنياهو عن لافتة مكتوب عليها بالإنجليزية والعبرية "هضبة ترامب". وزينت اللافتة بالأعلام الإسرائيلية والأمريكية وغرست في رقعة من العشب الصناعي. واحتلت إسرائيل الجولان من سوريا في حرب عام 1967 قبل أن تضمها وتقيم فيها مستوطنات، في خطوة لا يقبلها معظم القوى العالمية التي تعتبرها أرضا سورية محتلة. وساعدت الأعمال القتالية بين إسرائيل وسوريا وكذلك الاقتتال بين السوريين، والذي اجتذب فصائل مدعومة من إيران لمساندة دمشق، والانتشار قرب الجولان نتنياهو في إعداد حجته لترامب كي يعترف بالسيادة الإسرائيلية المزعومة على الهضبة. وفي خطوة مماثلة أثارت استياء القوى العالمية، أسعد ترامب الإسرائيليين بالاعتراف بالقدس عاصمة لهم وانسحب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015. للمزيد على يورونيوز: شاهد: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي بالجنوب غارات إسرائيلية على القنيطرة تسفر عن مقتل وجرح 10 جنود يصل عمقه إلى 22 طابقا.. جولة داخل نفق بين لبنان وشمال إسرائيل تابعونا عبر الواتساب والفيسبوك: Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD Advertisements HQ SD LO وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء جلسة محاكمته Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وأوضحت التقارير نقل محمد مرسي إلى المستشفى عقب تعرضه للإغماء ولكنه كان قد توُفيّ.

وسبق لمحمد مرسي رئاسة مصر خلال الفترة من 13 يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013.

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