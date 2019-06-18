شركة طيران أمريكية توفر خدمة الانترنت للركاب عبر الأقمار الصناعية

انتهت شركة الطيران الأمريكية "أميركان إيرلاينز"من توفير خدمة الانترنت عبر "الأقمار الصناعية" لإضافتها إلى الطائرات الموجودة بالأسطول الخاص بالشركة والذى يصل عدده إلى 700 طائرة تتحكم فى غالب الرحالات الداخلية للبلاد.

وحسب موقع Engadget الأمريكى، سيكون لدى الركاب اتصالات من الأقمار الصناعية بتقنيتي Gogo 2Ku أو ViaSat Ka وهذا حسب المكان المراد السفر إليه، واللذان سيوفران شبكة Wi-Fi أسرع وأسهل بالنسبة للخطوط الجوية.

وكانت الخطوط الأمريكية فى وقت سابق من العام الماضى، قد نشرت الخدمة نفسها عبر الأقمار الصناعية وأضافتها إلى الأسطول ذو الطائرات كبيرة الحجم.

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وتخطط الشركة الأمريكية إلى إضافة منافذ للطاقة بكل مقعد عبر خطوطها الرئيسية ذات الخطيين والأسطول الإقليمى، وتوزيع حامل الأجهزة اللوحية على الطائرات الضيقة.

وعلى الرغم من أن أميركان إيرلاينز توفر خدمات مثل Apple Musice مجاناً، إلا أن العديد من الشركات الأخرى يوفرون إمكانية المراسلة وإرسال الرسائل بشكل مجانى.

فيما تختبر عدد من شركات الطيران الأمريكية الأخرى، إضافة خدمة الـWi-Fi مجاناً عبر طائرتها، حيث كان فى السابق يتعين على الركاب الدفع من أجل الحصول على الإنترنت فى منتصف الرحلة.