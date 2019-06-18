بعد مرور 32 عامًا.. الحمض النووي يقود للقبض على أمريكي قتل فتاة

اعتقل رجل من ضواحى دنفر بولاية كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث أدين بقتل فتاة منذ 32 عاما، وذلك بعد تحليل الحمض النووى، بعد تعقبه الشرطة واستخدام عينة أخرى من كوب للمشروبات الغازية قد تركها وراءه.

قبض على وايت، يبلغ من العمر 58 عاما فى منزله الخميس الماضى للاشتباه فى ارتكابه جريمة قتل من الدرجة الأولى، حيث استخدم الحمض النووى لإنشاء صورة للمشتبه به.

عثر على جثة كراشوك خلف مطعم سبرينجز فى 17 مارس 1987، وقالت السلطات إنها تعرضت للضرب والاغتصاب والخنق حتى الموت بشماعات ومعاطف جلدية، بينما أشار تشريح الجثة أن جثتها ألقيت من سيارة، شوهدت آخر مرة وهى تغادر ملهى ليلى فى الواحدة صباحا ووجدت الشرطة جثتها أثناء المرور فى دورية روتينية.

فتح التحقيق من قبل، فى الفترة ما بين عامين 2004 و 2011، ووجد الحمض النووى فى العديد من الأدلة، وأعاد مختبر التحقيقات الجنائية تحليل الحمض النووى فى عام 2016، وتم إرسالها إلى شركة خاصة لإنشاء صور لما قد يبدو عليه الشخص، وصنعت الشركة صورتين، أحدهما يظهر الشخص فى سن 25 عاما، وآخر فى حوالى 50 إلى 55 عاما.

وكشفت الشرطة أنه بعد التعرف على "وايت" باعتباره أحد المشتبه بهم المحتملين في وقت سابق من العام الحالى، بدأوا في تعقبه وحصلوا على الحمض النووي الخاص به من كوب المشروبات الغازية كان يستخدمه في مطعم للوجبات السريعة.