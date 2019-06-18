شركتا كوالكوم وإنتل الأمريكيتين تطالبان ترامب برفع الحظر عن هواوي

طالبت شركتا كوالكوم وإنتل الأمريكيتين، إدارة الرئيس ترامب برفع الحظر عن شركة هواوي عملاق التكنولوجيا الصيني.

ولم تكن كوالكوم وإنتل الوحيدتين اللتين طالبتا بذلك، فقد سبق ذلك مطالبات عدة من شركات أمريكية، ترى أن التصعيد في حرب التجارة مع هواوي لا يصب في مصلحة الشركات الأمريكية.

ووفقا لموقع Techcrunch التقني، طالبت الشركتان برفع الحظر عن هواوي بسبب تضررهما، بعد أن اتجهت هواوي للاعتماد على شركات صينية لتوفير شرائح هواتفها الذكية مستقبلا.

وتحاول شركتا إنتل وكوالكوم إقناع الحكومة الأمريكية برفع العقوبات عن هواوي التي تعتمد بشكل كامل على الشركتين بتزويد هواتفها الذكية بالمعالجات.

وأعطت الحكومة الأمريكية مهلة 90 يوما لهواوي قبل التوقف عن التعامل معها بشكل رسمي، لكن مخاوف الشركات الأمريكية تكمن في إمكانية اعتماد هواوي على نفسها بشكل كامل ما يضر بمصالح الشركات الأمريكية.