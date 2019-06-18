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اعتقال متظاهرين في موريتانيا احتجوا على ظروف وفاة مرسي

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نواكشوط — سبوتنيك. وقال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" أن الشرطة اعتقلت رئيس المبادرة المناهضة للاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة محمد محمود ولد سيدي محمد، وعدد من المتظاهرين أمام السفارة المصرية في نواكشوط.

© Sputnik . WAEL MAGDY

ونظم العشرات من الطلبة وقفة احتجاجية ليل الاثنين رفعوا خلالها شعارات تندد بظروف وفاة مرسي، وتحمل السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن ذلك، وتطالب بتحقيق دولي في وفاته.

وأعلنت المبادرة المناهضة للاختراق الصهيوني أنها ستنظم مجالس عزاء وصلاة الغائب على الرئيس المصري السابق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بمصر.

وكان التلفزيون الرسمي المصري قد أعلن في وقت سابق وفاة محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمته.    

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