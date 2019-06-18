اتفاق بين "عرب كليكس" و"بسمة ميديا" ينتج أكبر شبكة تسويق رقمي

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"الخليج 365" من دبي: اتفقت كل من شبكة عرب كليكس، وشركة بسمة ميديا، المطور والمشغل لمنصة أومنيس ميديا، على تقديم أكبر شبكة تسويق رقمي على مستوى المنطقة العربية.

وقال بيان صحافي اطلعت ""الخليج 365"" على نصه إنّ "شبكة عرب كليكس، أبرمت اتفاقية تعاون استراتيجي مشترك مع شركة بسمة ميديا، المطور والمشغل لمنصة أومنيس ميديا، تنص على العمل المشترك لبناء شبكة علاقات وتعزيز الترابط فيما بين الناشرين من مختلف وسائل الإعلام والإعلاميين والمؤثرين عبر شبكة الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي من جانب، ومنصات التجارة الالكترونية المختلفة المحلية والإقليمية من جانب اخر".

وقال البيان إنّ الشركتين تقدمان بموجب هذا الاتفاق "أكبر شبكة تسويق رقمي على مستوى منطقة الدول العربية".

وقع الاتفاقية كلٍ من ماورو رومانو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"عرب كليكس"، منصة التسويق الالكتروني الرائدة، وناصر الصرامي، الرئيس التنفيذي لشركة بسمة ميديا، التي تمتلك اكبر منصة إعلامية معلوماتية وتسويقية رقمية عربية، وذلك في مقر شركة بسمة ميديا في مدينة دبي للإعلام.

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وستعمل "بسمة ميديا" من خلال هذه الاتفاقية على استثمار شبكات علاقتها وبياناتها مع كافة الناشرين من وسائل الإعلام والإعلاميين والمؤثرين، لتكوين علاقة اعمال تشاركية ستحقق عوائد مالية لكافة أطراف العملية التسويقية، وتحقيق ربط مشترك بين "منصة اومنيس ميديا" للخدمات الإعلامية وآلية عمل شبكة "عرب كليكس " ومن ثم ربطهم بالشبكة، بحيث يتم التعاون مع المؤثرين والناشرين للترويج للعديد من السلع والمنتجات المندرجة ضمن منصات التجارة الالكترونية المتعددة والعاملة في الوطن العربي على غرار نون ونمشي وسيفي ووجوه وإي باي وتجول وغيرها من المنصات الرقمية المخصصة للتجارة الالكترونية للاستفادة من عمولات الدفع النقدية الناتجة عن قيام أي من قراء ومتابعين هؤلاء الناشرون بعمليات شراء لأي من المنتجات التي تم ذكرها في محتوى الناشر.

وقال ماورو رومانو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"عرب كليكس": "نسعد في هذه الشراكة مع شركة بسمة ميديا لتعزيز حجم أعمال شبكتنا والوصول إلى أكبر شريحة من الإعلاميين والمؤثرين في الوطن العربي ومن ثم تعزيز أعمال التجارة الالكترونية، في ظل النمو المضطرد لهذا القطاع الهام والحيوي في منطقة الشرق الأوسط، حيث تعمل شبكة التّسويق الرقمي "عرب كليكس" كداعم ومساعد لمختلف الشركات في تعزيز حصتها السوقية من حجم المبيعات الالكترونية في المنطقة".

وأضاف ماورو: "توفر شبكة عرب كليكس المساعدة لشركات التجارة الإلكترونية لتعزيز مدى وصولها لمختلف فئات المجتمع والنمو في أسواق الشرق الأوسط، في ظل ما تقدمه من أدوات تسويقية مبتكرة قائمة على تحويل المحتوى المنشور على شبكة الانترنت إلى مصدر محتمل لتوليد الإيرادات والأرباح، حيث تأتي برامجنا التسويقية لتساعد ناشري المحتوى الاعلاني على تحقيق إيرادات من خلال روابط عبر شبكة الإنترنت بشكل سلس ودون أي تغيير على المحتوى المنشور أو ازعاج مستخدمي الموقع أو الصفحة".

من جهته قال ناصر الصرامي، الرئيس التنفيذي لشركة بسمة ميديا: "لقد استثمرنا خلال السنوات الماضية في بناء قواعد بيانات وبناء برامج اتصال وتوزيع اعلامي لتغطية الاعلام التقليدي والجديد، ووضع آلية تعاون ورصد غير مسبوقة عبر اومنيس ميديا.كوم. كما تعد شبكة عرب كليكس من الأفكار الإبداعية في عالم التسويق الالكتروني، وعبر ادواتها وبياناتنا، فإننا على ثقة بأن هذا التحالف والتعاون المشترك سيحقق ويبني أكبر شبكة تسويق اجتماعي واعلامي الكتروني في الوطن العربي، من خلال تعزيز العلاقة التسويقية فيما بين المؤثرين والناشرين وربطهم بالمنصات الالكترونية من خلال شبكة بياناتنا المختصة بالتجارة الالكترونية".

وقال الصرامي: "لقد عملنا في شركة بسمة ميديا لأكثر من عامين على تعزيز منصة أومنيس ميديا دوت كوم بأكبر قدر ممكن من قواعد البيانات الخاصة بالمؤسسات الإعلامية والإعلاميين والمؤثرين، حيث تضم المنصة اليوم قاعدة بيانات تتضمن أكثر من 10 آلاف مؤثر، ونحو 35 ألف إعلامي فعال ومؤثر موزعين جغرافيا وضمن قطاعات مختلفة، إضافة الي نحو 3000 شخص ابداعي حر في مجالات انتاج مختلفة، ونحو 23 الف عنوان لمنتجات إعلامية تمثل 7 أنواع مختلفة من وسائل ووسائط الاعلام، تغطي 35 دولة، محققين بذلك واحدة من أهم وأكبر المراجع الإعلامية على الصعيدين العربي والعالمي، وبالشكل الذي يجعل من علاقتنا الاستراتيجية مع "عرب كليكس" تعد بتقديم نجاحات استثنائية لكل الأطراف المشاركين من مؤثرين وناشرين من جانب والعلامات التجارية ومنصات التجارة الالكترونية دون استثناء.