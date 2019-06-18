شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توجيهات خادم الحرمين.. بدء أعمال الصيانة الدورية للكعبة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة بدء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة، مساء أمس (الاثنين)، بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وأشارت إمارة منطقة مكة المكرمة في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، إلى أن أعمال الصيانة تأتي بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية، وبواسطة أحدث التقنيات، وأفضل المواصفات العالمية. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد توجيهات خادم الحرمين.. بدء أعمال الصيانة الدورية للكعبة (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.