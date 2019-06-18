مزايا عديدة يقدمها نظام iOS 13 يحتاج إليها مستخدمي الأيفون

من المتوقع أن يصل آخر تحديث رئيسى لنظام تشغيل آيفون iOS 13 فى خريف هذا العام، ومعه الكثير والكثير من المميزات، ورصد موقع "بيزنس انسايدر" بعض المميزات والتحديثات الجديدة التى سنراها فى نظام iOS 13 والتى ستكون مفيدة لكل مستخدم لهواتف أبل، وسيحتاج إليها المستخدمون بكل تأكيد..

Face ID سيكون أسرع بنسبة 30٪ ، وستكون عملية تنزيل التطبيقات أسهل بنسبة 50٪ ، وستكون تحديثات التطبيق أصغر بنسبة 60٪ فى نظام التشغيل iOS 13، كما سيتم تشغيل التطبيقات أسرع مرتين من قبل، بفضل الرسوم المتحركة المحسنة.

إضافة Apple لنظام الوضع المظلم Dark Mode ووضعه فى أى تطبيق على الهاتف سيكون أمر مريح للعيون ومثالى للقراءة فى الظلام.

سيتيح لك تطبيق Mail تغيير نمط الخط وحجمه ولونه ومحاذاة النص الخاص بك، مع القدرة على وضع مسافة وإضافة قوائم ذات تعداد، وهو ما سيكون أمرا بالغ الأهمية لأي شخص يعتمد على تطبيق أبل لإرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل.

تحاول أبل جعل تطبيق Reminders أسهل فى الاستخدام وأكثر قوة فى نظام التشغيل iOS 13 ، إذ سيكون المستخدمين قادرين على تدوين الملاحظات بشكل أسهل، مع القدرة على إضافة التواريخ والأوقات والمواقع والصور وقوائم التحقق للحصول على معلومات محددة.