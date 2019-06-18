5 مليارات تعاقدات «إكسبو 2020» مع الشركات الصغيرة والمتوسطة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تظهر الدراسات المتخصصة أن معرض إكسبو 2020 دبي، سيسهم في تعزيز الفرص الاقتصادية في دولة الإمارات، وذلك من خلال توفير فرص تجارية جديدة وزيادة إجمالي الناتج المحلي، وخلق فرص عمل في مختلف أنحاء المنطقة.

كما سيلعب المعرض دوراً مهماً في تحقيق العديد من الفوائد، وذلك عبر تعزيز ريادة الأعمال ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية على النمو، وتوسيع نطاق العمل وهو ما سينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني، ويتضمن الإنفاق على معرض إكسبو المباشر وغير المباشر تخصيص 20% من إجمالي الإنفاق، أي ما يعادل 5 مليارات درهم في صورة تعاقدات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية منها والدولية، وذلك بحسب الدراسات التي أعدتها وزارة الاقتصاد.

ووفقاً للدراسات ذاتها فإن الفرص التي سيخلقها استضافة إكسبو ستسهم أيضاً في دعم التنوع الاقتصادي الذي يعد الركيزة الرئيسية التي تتبناها الدولة في خطة التنمية الشاملة التي تضمنتها رؤية الإمارات 2021. (وام)