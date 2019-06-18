محمد بن زايد ورئيسة «الفيدرالي» الإثيوبي يبحثان علاقات التعاون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، خيرية إبراهيم، رئيسة المجلس الفيدرالي في جمهورية إثيوبيا، ترافقها الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي.وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر علاقات التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات البرلمانية، والتنموية، والإنسانية، فضلاً عن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وتبادل سموّه، والضيفة، الأحاديث عن أهمية دور البرلمانات في دعم القضايا التي تهم الشعوب، وتطلعاتها إلى تحقيق استدامة التنمية، والاستقرار، والسلم، والازدهار.وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والجهود التنموية والإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات في إثيوبيا.حضر المجلس سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسموّ الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسموّ الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح.كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، - في قصر الشاطئ - الفريق كوجي يامازاكي رئيس أركان القوات اليابانية المشتركة، والوفد المرافق.واستعرض الجانبان علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المجالات والشؤون الدفاعية والعسكرية، وأهمية تعزيز هذا التعاون، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.كما استعرض سموه ورئيس أركان القوات اليابانية آخر التطورات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.حضر اللقاء، محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وإكيهيكو ناكاجيما سفير اليابان لدى الدولة والوفد المرفق للمسؤول العسكري الياباني.

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