مجلس الأمن: الحوثيون يقتلون الأطفال جوعاً بمنع المساعدات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أن «عدد القتلى المدنيين انخفض خلال خفض إطلاق النار في محافظة الحديدة»، مشيراً إلى أنه «يجب ضمان تطبيق الالتزامات باتفاق السويد». واعتبر أن «الوضع العسكري معقد وهش في الحديدة، وهو ما ينعكس على سكانها»، مشدداً على «أننا نحتاج إلى خفض التصعيد في الحديدة»، فيما قال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة: إن الحوثيين يهددون الاستقرار الإقليمي من خلال الدعم الإيراني.

وقال المبعوث الأممي «إننا مستاؤون من عدم التقدم في ملف الأسرى والمخطوفين، ونطالب جانبي الصراع بأن يضعا أولوية لقضية تبادل السجناء. كما نرفض تجدد التصعيد في اليمن، واستهداف الحوثيين مطار أبها، ويجب العودة إلى المسار السياسي».

وطالب بضرورة «المضي قدماً في الشق الاقتصادي من اتفاق الحديدة الذي سيتيح تأمين الرواتب، ويفيد سكان المحافظة»، موضحاً «إننا مستمرون في نقاشاتنا مع الحكومة اليمنية بشأن تطبيق اتفاق الحديدة، خصوصاً الشق الاقتصادي منه».

وقال: إن «الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة اليمنية. حصل تقدم في تطبيق اتفاق السويد، لكنه ليس كافياً. فالاتفاق السياسي فقط هو ما يمكن حل النزاع في اليمن».

من جانبه، قال مارك لوكوك، منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في الأمم المتحدة: إن «التمويل التام للعمليات الإنسانية والإغاثية في اليمن ضرورة، ونحتاج إلى أكثر من 4 ملايين دولار. وإن 80 في المئة من سكان اليمن يحتاجون إلى حماية ومساعدات غذائية». وكشف لوكوك أن «هناك 5 ملايين شخص لم نتمكن من إيصال المساعدات الإنسانية إليهم في اليمن بسبب صعوبات بيروقراطية».

وأكد أن الأوضاع الإنسانية في اليمن تتجه نحو الأسوأ، وخاصة مع العراقيل التي تضعها ميليشيات الحوثي أمام محاولات الأمم المتحدة مساعدة المدنيين. وقال لوكوك: إن الميليشيات عرقلت 55 بعثة دبلوماسية للأمم المتحدة لليمن، محذراً من عواقب عدم الالتزام باتفاق استوكهولم.

وأوضح المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيسلي، بأن هناك أكثر من 30 حالة سرقة للمساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين، والأطفال يموتون، لأننا لا نمارس أنشطتنا باستقلالية بسبب الحوثيين، مناشداً إياهم عدم عرقلة المساعدات الإنسانية.

إلى ذلك، طالبت بريطانيا والولايات المتحدة نظام طهران بوقف دعم ميليشيات الحوثي في اليمن.

ودانت كارين بيرس مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، خلال الجلسة التي عقدت في مجلس الأمن حول اليمن، دعم إيران ميليشيات الحوثي. وطالبت بيرس الحوثيين بعدم التصعيد عسكرياً، ودانت أيضاً الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها الدولي بالسعودية. وأشارت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة إلى أن معظم المشاكل في اليمن، تحدث في المناطق التي تخضع لسيطرة الميليشيات الانقلابية.

من جانبه، دان جوناثان كوهين القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها الدولي بالسعودية. وقال القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة: إنه يجب على إيران التوقف عن دعم الحوثيين، مشدداً على مواصلة دعم جميع الجهود الرامية لتسوية الأزمة اليمنية.

أما كريستوف هيوسجن مندوب ألمانيا في الأمم المتحدة، فقال خلال الجلسة «علينا أن نبذل كل ما هو مطلوب لتسوية الأزمة اليمنية». ودان هيوسجن «عرقلة الحوثيين للمساعدات الإنسانية في اليمن».

من ناحية أخرى، أكد فرانسوا ديلاتر، مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، أن «الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها بالسعودية غير مقبول وندينه بشدة». ودان ديلاتر أيضاً «الهجمات الحوثية المتواصلة على المملكة العربية السعودية وطالب بوقفها فوراً».