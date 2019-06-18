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العنوان البديل «حافلات الموت»، لكن الأفضل أن يكون العنوان صادماً وصاعقاً. هذه مدارس الموت قطعاً، وقد كان الحل في واقعة سابقة إغلاق المدرسة بالرغم من أنها إحدى مدارس أبوظبي الخاصة العريقة أكاديمياً، لكن ذلك شيء، وأن يموت طفل منسياً في الحافلة المدرسية شيء آخر لا يمكن أن يغفل عنه أو يمر مرور الكرام. لا بد من نشر النتائج بالسرعة الممكنة وبالتفاصيل الدقيقة، ولا بد من العقاب الرادع، لكن لا بد أولاً من فرض نظام صارم يمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة الناتجة عن إهمال فرد أو أكثر، جهة أو أكثر، وكما أننا نتكلم عن مدرسة إماراتية واحدة أو موحدة، فلتكن مدارسنا، ومراكزنا التعليمية، عطفاً على ذلك، موحدة في كل شيء، وأول الأشياء وضع أنظمة دقيقة للسلامة في الحافلات، وفي أي مكان يتواجد فيه الطلاب والشباب.

كان الإغلاق النهائي، وبحكم قضائي قطعي، مصير المدرسة الخاصة في أبوظبي، فماذا سيكون مصير المركز التعليمي في دبي؟

نجى الله أطفالنا من مصاير الغفلة واللامبالاة وعدم الاكتراث، لكن علينا، كمجتمع، وكمجتمع ينعم بكل هذه النعم، أن نعد العدة وننطلق، أي نعقلها ثم نتوكل، ما يطرح من جديد، طول العام الدراسي وامتداده إلى منتصف أو عز الصيف، فهل هناك اضطرار حتى يستمر العام الدراسي، حتى للأطفال الصغار، إلى الرابع من يوليو / تموز المقبل، ليمتد دوام الهيئات التدريسية والإدارية أسبوعاً آخر؟

هذه، في نظر قطاع عريض من أولياء الأمور، نتيجة طبيعية مترتبة على تطبيق فكرة الفصول الدراسية الثلاثة. في العام الدراسي اليوم ثلاث إجازات، ويرى أولئك إجازتي الشتاء والربيع «أكلتا» من عطلة الصيف، فيما قال البعض أن نقصان عطلة الصيف التقليدية مقصود، نحو تساوي عطلة المعلمين مع بقية الموظفين، ورأي البعض أن توزيع العطلة المدرسية على ثلاثة فصول، كما هو الحال الآن، أفضل، حيث يتيح للأهالي إمكان السفر في هذا الفصل أو ذاك، وقال قائل: بل في الفصول الثلاثة، ولم لا؟

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فهل يبدي أولياء الأمور آراءهم لتصل إلى أصحاب القرار التعليمي والتربوي؟ ما هي آلية ذلك، وهل تكون محل اعتبار المؤسسة التعليمية في بلادنا، ولأن الشيء بالشيء يذكر: ما هي أخبار مجالس الآباء والأمهات؟ لم تكن وظيفتها الاطلاع على المستوى الدراسي للطلاب فقط، وإنما العلاقة بين البيت والمدرسة عموماً.

كل الآراء محترمة، لكن البحث هنا يتصل بحافلات الموت ومدارس الموت، وإذا كان ممكناً تفادي فصل الصيف في دراسة الطلاب خصوصاً الصغار منهم، فإن الأمر يبدو أكثر ملاءمة، فنحن، كأولياء أمور ومجتمع، مسؤولون عن أرواح أطفالنا، هذه الكائنات الصغيرة البريئة، والأليق أن نوجد لهم دائماً بيئة تعليمية وحياتية أنسب، بعيداً عن غفلة الغافلين وإهمال المهملين.

السؤال المفصلي هنا: هل تتم مراجعة التجربة في وزاراتنا ومؤسساتنا الوطنية كل حين؟ ذلك ما يسمونه المواكبة، والمرجو أن تكون ضمن أدبيات وزارة التربية والتعليم باعتبارها المظلة الاتحادية الشاملة، وصولاً إلى الدوائر التعليمية المحلية.

نريد بيئة أفضل لصغارنا، واليقين أن حافلة الشتاء أو الربيع «أرحم» من حافلة الصيف.

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