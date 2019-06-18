إيران تبتز شركاءها في «النووي» بتخصيب اليورانيوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هددت إيران، أمس الاثنين، بتجاوز الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي من مخزونات اليورانيوم المخصب، في غضون 10 أيام، حال لم تتلق رداً من الدول الأوروبية للمحافظة على الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بينما طالبت الولايات المتحدة بزيادة الضغط الدولي على طهران لمواجهة أطماعها النووية.

وفي خطوة اعتبرها مراقبون ابتزازاً للقوى الأوروبية الساعية إلى الحفاظ على الاتفاق، قال المتحدث باسم الوكالة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن طهران ستزيد من تخصيب اليورانيوم إلى مستويات جديدة، «بناءً على حاجة البلاد»، وفق التلفزيون الإيراني. ولفت إلى أن نسبة التخصيب قد ستزيد على 20 في المئة، من أجل «استخدامه في المفاعلات المحلية». وأضاف المسؤول الإيراني أن بلاده ستتجاوز الحد المسموح من مخزون اليورانيوم وفقاً للاتفاق خلال أيام.

قبل إعلانها أمس رفع مستوى التخصيب، كانت طهران قد منحت الأوروبيين والصين وروسيا الموقعين على الاتفاق النووي مهلة 60 يوماً من أجل «إنقاذ الاتفاق»، أو اللحاق بالولايات المتحدة في الانسحاب من الاتفاق.

وقال كمالوندي «اليوم بدأ العد العكسي لتجاوز ال300 كلغ لمخزونات اليورانيوم المخصب، وخلال عشرة أيام، أي في 27 يونيو، سنتجاوز هذه الحدود».

وكانت وكالة «تسنيم» المقربة من «الحرس الثوري» أوردت، أمس الأول، أن طهران ستعلن عن خطوات تقلل بموجبها من التزاماتها بالاتفاق النووي. وأعلنت إيران في الثامن من مايو/ أيار أنها لم تعد تعتبر نفسها «ملزمة» بالتقيد بمخزونات المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب، وهي القيود التي تمت الموافقة عليها في إطار الاتفاق النووي المبرم عام 2015، المعروف رسمياً باسم «خطة العمل المشترك الشامل».

في الأثناء، طالبت الولايات المتحدة بزيادة الضغط الدولي على طهران لمواجهة أطماعها النووية بعد إعلانها التنصل من الاتفاق النووي الذي أبرمته مع إدارة الرئيس باراك أوباما في 2015. واعتبرت واشنطن نية السلطات الإيرانية رفع مستوى تخصيب اليورانيوم «ابتزازاً نووياً»، ودعت المجتمع الدولي إلى تشديد الضغط على إيران في هذا السياق. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، جاريت ماركيس، في تصريح صحفي، أمس الاثنين: «خطط إيران حول تخصيب اليورانيوم ممكنة فقط لأن هذه

الصفقة النووية المرعبة لم تشمل قدراتها في هذا المجال»، وشدد ماركيس على أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، «أكد بوضوح أنه لن يسمح أبدا لإيران بتصميم السلاح النووي»، مضيفاً: «يجب أن يلقى هذا الابتزاز النووي ضغوطاً دولية مشددة».

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، أنّ ترامب «لن يسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية». وأضاف، في تصريحات نقلتها قناة «الحرة» الأمريكية، أنّ «مواجهة إيران لابد أن تكون بزيادة الضغوط الدولية عليها». وقال إن خطط إيران لتخصيب اليورانيوم ابتزاز نووي لا بد من مواجهته بزيادة الضغط الدولي.

وعبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، عن أسفه بشأن الإعلان الإيراني، لكنه أوضح أن باريس ستجري مشاورات مع إيران وشركائها لتفادي أي تصعيد آخر في المنطقة. وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني «أعبر عن أسفي للإعلان الإيراني الصادر (اليوم)، لكن مثلما أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن إيران تحترم التزاماتها ونشجعها بقوة على التحلي بالصبر وبالمسؤولية». وقال الرئيس الفرنسي إنه توجد فرصة من الآن وحتى الثامن من يوليو/ تموز لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني. وأوضح ماكرون «كل أشكال التصعيد لا تسير في الاتجاه الصحيح، ولن تساعد إيران ذاتها، ولا المجتمع الدولي، لذلك سنبذل كل ما في وسعنا مع شركائنا لإثناء إيران ولإيجاد سبيل ممكن للحوار».

وأكد الاتحاد الأوروبي استمرار التزامه بالاتفاق النووي مع إيران، بناء على تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشدداً على ضرورة مواصلة إيران تطبيق الصفقة. وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، فيديريكا موجيريني، في مؤتمر صحفي بعد اجتماعات لمجلس الشؤون الخارجية في لوكسمبورج: «نأمل من إيران أن تواصل الالتزام الكامل بتعهداتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، وندعوها إلى ذلك، ونتوقع أن تقوم بهذا الأمر».

وحذرت ألمانيا وبريطانيا إيران من تجاوز حدود مخزونات اليورانيوم المنصوص عليها في اتفاق 2015، في حين اعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي أن تهديدات طهران تأتي في إطار «الجدلية السياسية».

ورفض وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، التحذير الإيراني، وشدد على ضرورة أن تلتزم طهران بتعهداتها الواردة في الاتفاق. وقال ماس بعد محادثات مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج «لقد أعلنا في السابق أننا لن نقبل بأقل مقابل أقل. الأمر متروك لإيران للالتزام بتعهداتها». وأضاف «بالتأكيد لن نقبل التراجع عن الالتزامات من جانب واحد».

وردد متحدث باسم الحكومة البريطانية ذلك قائلاً إن الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق «أوضحت باستمرار أنه لا يمكن الحد من الالتزام». وأضاف المتحدث «في الوقت الحالي لا تزال إيران ضمن التزاماتها النووية. نحن ننسق مع الشركاء الأوروبيين في شأن الخطوات التالية».

(وكالات)