شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار صعب لخيول الإمارات في مهرجان رويال آسكوت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تتجه الأنظار عصر اليوم إلى مضمار آسكوت العريق بإنجلترا، حيث يشهد انطلاقة مهرجان رويال آسكوت الملكي البريطاني لسباقات الخيول، بإقامة ستة أشواط قوية تتنافس فيها نخبة الخيول في أوروبا، ويعتبر المهرجان الذي يستمر حتى السبت المقبل مناسبة اجتماعية كبيرة تحرص الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، على حضورها مع أفراد الأسرة المالكة، إلى جانب كبار المسؤولين وملاك الخيل في العالم، ويتضمن المهرجان، إلى جانب سباقات الخيل، أنشطة أخرى ومسابقات للموضة والأناقة والجمال ويحضره المشاهير والنجوم من مختلف أرجاء العالم.

وتشارك خيول الإمارات في مختلف الأشواط في مواجهة العمالقة والأقوياء على أمل تحقيق نتائج جيدة تضاف إلى سجل مشاركاتها السابقة في المهرجان، ويشهد الحدث منافسات مثيرة بين أفضل الخيول في 30 شوطاً من السباقات العشبية بواقع ستة في كل يوم، تضم ثمانية سباقات من الفئة الأولى ومثلها من الفئة الثانية، وثلاثة من الفئة الثالثة ومثلها ليستد، والبقية سباقات هانديكاب أو شروط «كنديشنس»، على جوائز تبلغ في مجموعها 7.33 مليون جنيه إسترليني هي الأعلى لأي مهرجان مماثل في العالم.

وللإمارات فرص قوية في المهرجان تبلغ ذروتها في اليوم الأول، وتحديداً بسباق كينجز ستاند على المسافة الأقصر في المهرجان «5 فيرلونج»، والذي يجمع بين النجمين «بطاش» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وممثل جودلفين «بلو بوينت» صاحب الزمن القياسي في مهرجان رويال آسكوت «كومونويلث ستيكس»، إضافة إلى منافسين آخرين معتبرين، ويعد التقاؤهما من مصلحة السباقات عامة والمهرجان خاصة، ويظهر الروح الرياضية للملاك، والفوز بالسباق يعدّ محورياً في تحديد ملك السرعة، وكلاهما فائز بشكل رائع في مشاركته الأخيرة، وسبق لهما الالتقاء، وكانت النتيجة لصالح ممثل جودلفين، فيما حظي «بطاش» بصدارة الترشيحات هذه المرة.

ويتقدم الفائزون في ج1 «بلو بوينت» و«بارني روي» و«دريم كاسل» و«رويال مارين» وهي كتيبة قوية من خيول جودلفين المشاركة ضمن فعاليات اليوم الأول من مهرجان الرويال آسكوت، ويسعى نجم السرعة البارز «بلو بوينت» «شارلي أبلبي/ جيمس دويل» لاقتناص لقب سباق ج1 كينجز ستاند ستيكس للعام الثاني على التوالي في أعقاب فوزه على «بطاش» و«مابس كروس» في السباق الممتد 5 فيرلونج قبل 12 شهراً، وسينطلق «بلو بوينت» من الحارة الأولى من بين 12 مشاركاً من بينهم «بطاش» و«مابس كروس» بالإضافة إلى مهر الثلاث سنوات «سيرجي بروكوفيف» والمنافس الأمريكي «أمبريميس».

وقال شارلي أبلبي: «كنا نشعر دائماً بأن مسافة 5 فيرلونج بمضمار آسكوت تعد مسافة مثلى ل«بلوبوينت» ويبدو بأنه يجلب مستواه الأفضل إلى المضمار، ويبدو أنه سيكون حدثاً عظيماً ونسخة أخرى قوية من السباق، ونحن سعداء للغاية بحالة «بلو بوينت» الذي كلما كانت الأرضية رصينة، كانت أفضل له، لكن سبق له الفوز على أرضية ضاربة نحو اللين وينتظر أن يؤدي بشكل جيد على حالة الأرضية المتوقعة».

أما «دريم كاسل» لجودلفين بإشراف مدربه العالمي سعيد بن سرور وقيادة كريستوف سوميون، فيشارك بسباق كوين آن ستيكس على مسافة الميل المستقيم، وذلك عقب انطلاقة مميزة للموسم بميدان، سجل فيها ثلاثة انتصارات على مسافة 9 فيرلونج، أبرزها فوزه المثير بسباق ج1 جبل حتا في حفل سوبر ساترداي يوم 9 مارس الفائت، ويخوض هذا الجواد ذو الخمس سنوات وابن الفحل «فرانكل» مشاركته الثانية لعام 2019 في الساحة الأوروبية وينتظر أن يكون منافساً بارزاً كعادته.

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وقال المدرب العالمي سعيد بن سرور: «عاد «دريم كاسل» من مشاركة بسباق بري داسبهان بحالة جيدة وظل يؤدي التمارين بمستوى عالٍ، هذا السباق يبدو عسيراً للغاية، لكنه يتمتع بالمستوى الرفيع الذي يؤهله للمنافسة عقب فوزه في مستوى ج1 في دبي أوائل هذا العام وتحدوني الآمال في أن يقدم أداء مشرفاً».

ويتجه «بارني روي» (شارلي أبلبي/ جميس دويل، إلى فوز آخر في الرويال آسكوت من خلال مشاركته في افتتاح الحفل بسباق ج1 كوين آن ستيكس، وكسر هذا الجواد البالغ خمس سنوات الزمن القياسي لمسافة الميل الدائري عندما فاز بسباق ج1 سانت جيمس بالاس ستيكس في يونيو 2017، أما الممثل الثالث لجودلفين في سباق كوين آن هو «ميثيكال ماجيك» (شارلي أبلبي/كيرين مكفوي).

أما «رويال مارين» لجودلفين بإشراف سعيد بن سرور وقيادة كريستوف سوميون، والذي اقتنص ببراعة لقب سباق ج1 بري جان لوك لجاردير على مسافة الميل في لونجشامب في أكتوبر، وأن هذا المهر ذا الثلاث سنوات ينافس على ذات المسافة بسباق ج1 سانت جيمس بالاس ستيكس.

وقال سعيد بن سرور: «بعد مشاركة «رويال مارين» في 2000 جينيز، أعطيناه قسطاً قليلاً من الراحة، ولكنه عاد للتمارين بشكل رائع في الإسطبل، ونود إعطاءه فرصة في سباق من الفئة الأولى ويبدو أنه في حالة طيبة».

ويرتقي جواد السنتين الواعد «ويل أوف ويزدوم» (شارلي أبلبي/ جيمس دويل) للمنافسة للفئة الثانية عبر سباق كوفنتري ستيكس لمسافة 6 فيرلونج بعد أن تعرقل حينما حل بفارق نصف رأس وأنف بسباق كونديشنس على ذات المسافة في نيوبري يوم 18 مايو الماضي.

وجميع المنافسين الأربعة من جودلفين بسباق ولفرتون ستيكس (ليستد) لمسافة 10 فيرلونج قدموا أداء جيداً في كرنفال كأس دبي العالمي في ميدان هذا العام، بما في ذلك «ماونتين هنتر» (سعيد بن سرور/ كريستوف سوميون) الذي حقق الفوز بسباقات هانديكاب على العشب لمسافة 10 و12 فيرلونج، وحقق «فيرست نيشن» (شارلي أبلبي/جيمس دويل) الفوز بفارق 4.5 طول بسباق هانديكاب لمسافة 10 فيرلونج في يناير.

وقال سعيد بن سرور: «استهل «ماونتين هنتر» الموسم بشكل جيد للغاية في ميدان ومسافة 10 فيرلونج ملائمة له، وسارت تدريباته بشكل جيد في الإسطبل، واتطلّع إلى كيفية تعامله مع هذا المستوى».