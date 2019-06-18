بدعم إماراتي.. افتتاح مشروع لتعزيز القدرة الإنتاجية للمياه بالمخا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة تم، أول أمس، في مدينة المخا بالساحل الغربي لليمن، افتتاح مشروع؛ لتعزيز القدرة الإنتاجية للمياه، يخدم أكثر من 30 ألف نسمة من سكان المدينة والمناطق المجاورة لها؛ وذلك استمراراً للدعم، الذي تقدمه الإمارات للشعب اليمني؛ للتخفيف من معاناته.

وقال محمد الجنيبي مدير الشؤون الإنسانية ل«هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي في اليمن، إن المشروع يتمثل في حفر بئرين ارتوازيتين، وتزويدهما بمولد كهربائي، إضافة إلى إنشاء غرفتين للبئرين، وغرفة للمولد الكهربائي، ومد شبكة وأعمدة كهرباء بطول 350 متراً وربطها بالشبكة الرئيسية، إلى جانب مد شبكة المياه من البئرين إلى الشبكة الرئيسية بمسافة طولها 300 متر.

من جانبه، أكد سلطان عبد الله محمود مدير عام مديرية المخا، ورئيس المجلس المحلي، أن هذا المشروع الاستراتيجي سيعمل على توفير المياه لمنازل سكان المخا بصورة مستمرة، وعلى مدى ال 24 ساعة دون أي انقطاع. وأشاد بالدور العظيم الذي قامت وتقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة؛ من أجل تحسين وتطوير وتوفير الخدمات في مجالات المياه والكهرباء والتعليم والصحة وغيرها من المجالات التي تخدم المواطنين اليمنيين في المخا والساحل الغربي واليمن ككل.

وقال عبد الله علي ناجي إسكندر مدير فرع المؤسسة العامة للمياه في المخا، إن هذا المشروع سينهي بشكل جذري مشاكل انقطاع المياه، التي كانت تعانيها المدينة، مشيراً إلى أن المشروع أنجز في وقت قياسي؛ حيث تم حفر بئرين بعمق 65 متراً بإنتاجية 130 متراً مكعباً في الساعة، وتوفير مولد كهربائي في حالة انقطاع التيار الكهربائي العام، وربط خط الضخ مع الآبار القديمة ومحول كهربائي يعمل بنظامي الشبكة الكهربائي والمولد.

من جانبهم، أعرب أهالي مدينة المخا وكافة المستفيدين من المناطق الأخرى - الذين حضروا افتتاح المشروع - عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات على تلبيتها لاحتياجاتهم من مشاريع المياه والتعليم والصحة والثروة السمكية وغيرها من المشاريع الخدمية والتنموية المهمة والمستدامة. ويعد هذا المشروع ضمن 31 مشروعاً نفذتها دولة الإمارات في المحافظات المحررة في الساحل الغربي لليمن.

(وام)