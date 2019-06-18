النزعة البراجماتية لليمين الأمريكي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يناقش كتاب رنا مولود الراوي وعنوانه «الفكر السياسي للاتجاه اليميني الأمريكي المعاصر» تميز السياسة الأمريكية بفلسفية تجريبية لا تأملية، كما هو شأن الفكر السياسي الأوروبي، فمنذ نشأة الفكر السياسي الأمريكي تبنى أسلوب الربط ما بين فكر أمته وقيمها الأخلاقية وموروثها الديني، وبين متطلبات واقع بيئته السياسية، وعلى الرغم من أن الفكر السياسي الأمريكي ولد من رحم الفلسفة الأوروبية، إذ تأثر بنتاجها الفكري بكل تنوعاته فضلا عن تجاربها السياسية، التي أسهمت في بلورة وصياغة بواكير توجهاته الفكرية وطموحاته السياسية التي قادته نحو الاستقلال، ووضع الدستور الأمريكي الذي نظم أسس بناء الدولة المدنية الحديثة القائمة على أساس سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات.

توضح المؤلفة أن طريقة التفكير العملي للعقل الأمريكي أسهمت بشكل كبير في تطوير فكره السياسي، بالخروج من تحت مظلة التأثير الفكري الأوروبي، ليتخذ لنفسه فيما بعد هوية مميزة، إذ تمكن من خلق فلسفة سياسية قومية خالصة، تعبر عن ذاته المستقلة، لتصبح فيما بعد جزءاً لا يتجزأ من منظومة الفكر السياسي الغربي المعاصر، فضلًا عن ذلك استطاع هذا الفكر وعبر تطوره التاريخي أن يترك بصمة واضحة ومؤثرة في الحياة السياسية الأمريكية، لقدرته على الربط بين القيم الأخلاقية والدينية من جهة، وبين الجوانب القانونية والفلسفية من جهة أخرى، وتوظيفها بأسلوب التداخل والتفاعل لتلبية حاجات ومتطلبات المجتمع وتطوره، إن توجهه نحو هذا الأمر إنما ارتبط بنظرته نحو الفكر السياسي، إذ يعده مجالا واسعا لإيجاد الحلول الجزئية والكلية للازمات والمعوقات السياسية التي تواجهه، ويمنحه خيارات مفتوحة.

تعود هذه الرؤية في حقيقتها لطبيعة النزعة البراجماتية التي يمتلكها العقل الأمريكي، إذ تحولت هذه النزعة فيما بعد من نزعة فكرية إلى فلسفة سياسية عامة معنية بشؤون الإنسان والمجتمع والدولة.