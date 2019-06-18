«فردا» يكشف العلاقة بين الألغام الإيرانية واستهداف ناقلات النفط



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سلّط موقع إذاعة «فردا» الأمريكية، التي تبث من العاصمة التشيكية براغ، الضوء على نوعية الألغام البحرية التي استهدفت ناقلتي النفط في بحر عمان، الخميس الماضي، موضحة أنها عبوات ناسفة مخروطية الشكل يمكن لصقها بالسفينة بواسطة مغناطيس قوي وتثبيتها على جسم السفينة، أو أي مركبة أخرى. وذكر التقرير أن هذه الألغام وهي من نوع «ليمبت» Limpet يتم تشغيلها بطريقتين مختلفتين: إما من خلال أدوات إلكترونية مع أجهزة توقيت لتكون كقنبلة موقوتة، وإما عن طريق وسائل ميكانيكية، حيث يتم تفجيرها على بعد مسافة معينة من موقعها.

وفي عام 1943، أطلقت البحرية الملكية الأسترالية عملية «جايويك» التي اعتمدت على استخدام الألغام الأرضية، حيث تمكن 14 من كوماندوس البحرية الأسترالية متنكرين في زي صيادين محليين من الدخول إلى ميناء سنغافورة، الذي كان آنذاك تحت السيطرة اليابانية، وتمكنوا من لصق تلك الألغام بالسفن. وأسفرت العملية عن إتلاف أو غرق 6 سفن يابانية على الأقل. وأشارت إذاعة «فردا» إلى تقرير نُشر في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 من قبل وكالة «فارس» التابعة «للحرس الثوري» الإيراني حول معرض نظمته البحرية الإيرانية في شمال طهران، عرضت فيه بالتفصيل الأسلحة المختلفة التي تمتلكها إيران. وشملت هذه الأسلحة أنواعاً مختلفة من الصواريخ والقذائف. وكان أحد العناصر المعروضة عبارة عن «لغم لاصق» هو مشابه في الشكل والإمكانات لألغام «ليمبت».

وبحسب ما كُتب إلى جانب اللغم، فإنه يتم إنتاجه بواسطة منظمة «جهاد للبحث الصناعي والاكتفاء الذاتي» التابعة للبحرية الإيرانية، ويزن اللغم 42 كلج، وهو مصنوع من الألمنيوم والصلب.

ووفقاً لإذاعة «فردا»، فقد أشار تقرير نشرته وكالة الطلبة الإيرانية «ايسنا» عام 2010 إلى أنه خلال مناورات عسكرية أجرتها إيران بحضور مراقبين من العراق وقطر وعمان، كان أحد التدريبات في خليج عمان يشمل زرع ألغام «ليمبت» على «هدف محدد مسبقاً».

وأظهرت مقاطع الفيديو والصور التي نشرها الجيش الأمريكي، الجمعة، لغماً ثلاثي الشكل ملصوقاً على جانب ناقلة كوكوكا كوريجيوس. ويظهر الفيديو كيف قام عناصر على متن القارب بانتزاع اللغم، وتتطابق الصور التي نشرتها القيادة المركزية الأمريكية «سنتكام» مع قارب «عاشوراء» الإيراني الذي يحمل المواصفات والميزات نفسها، حيث له قوس مشفر، وقمرة قيادة وتجهيزات مشابهة تماماً. بينما نفت إيران تورطها في تفجير الناقلتين في خليج عمان.(وكالات)



مقارنة



قارنت تقارير القارب المستخدم في الهجوم بقوارب «الحرس الثوري» من طراز «عاشوراء» من فئة «ذو الفقار»، التي تم عرضها في مراسم عسكرية أقيمت في مارس/ آذار 2016، بحسب ما صرح به نائب قائد «الحرس الثوري»، الأدميرال علي فدوي، قائد بحرية «الحرس الثوري» الإيراني آنذاك، الذي أشرف في حينه على المناورات.