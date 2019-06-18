«سند» توفر صيانة محركات «رولز رويس» بـ 23 ملياراً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس:”الخليج 365”



أعلنت أمس شركة سند لتقنيات الطيران المتخصصة في تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لمحركات الطائرات المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، عن إبرامها اتفاقية مع شركة رولز رويس تصبح بموجبها مركز خدمات معتمداً لدى رولز رويس لتوفير خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لمحركات «ترينت 700».

وبموجب الاتفاقية الجديدة، والتي تستمر لمدة تسعة أعوام (من العام 2019 إلى 2027) وتقدر قيمتها بحوالي 6.5 مليار دولار (23 مليار درهم)، تقوم سند لتقنيات الطيران بتوفير خدمات العمرة الكاملة لمحركات «ترينت 700»، بما في ذلك خدمات صيانة وإصلاح المكونات، لشركات الطيران التي تشغل هذا النوع من المحركات في مختلف أنحاء العالم.

وبفضل الاتفاقية، ستتمكن سند لتقنيات الطيران من مضاعفة عدد محركات «ترينت 700» التي تقوم بصيانتها سنوياً ثلاثة أضعاف لتصل إلى 75 محركاً بالمقارنة مع 22 محركاً حالياً. وبالتالي، ستحصل سند لتقنيات الطيران على ما تصل نسبته إلى 25% من مجمل أعداد محركات «ترينت 700» التي تتم صيانتها سنويًا، مما سيعزز مكانتها على الصعيد العالمي كمزود معتمد لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لمحركات «ترينت 700».

وقال منصور جناحي، الرئيس التنفيذي لشركة سند لتقنيات الطيران: يعتبر اعتماد سند لتقنيات الطيران، المركز المستقل لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة، كمركز عالمي لخدمة محركات «ترينت 700» إنجازاً كبيراً يضاف إلى سجل الإنجازات التي حققتها الشركة عبر تاريخها الطويل في إمارة أبوظبي والذي يمتد لأكثر من ثلاثة عقود، كما أنه محطة أخرى هامة في إطار مسيرتنا الهادفة إلى تكريس موقع أبوظبي كمركز عالمي رائد لصناعة الطيران والفضاء. ولا شك في أن قيمة هذه الاتفاقية الكبيرة ستعود بفائدة عظيمة على اقتصاد دولة الإمارات خلال السنوات التسع المقبلة.

وتمكنت سند لتقنيات الطيران منذ بدء أعمالها في أبوظبي من صيانة ما يزيد على 90 محركاً من محركات «ترينت 700». ومع الاتفاقية الجديدة، سيصل عدد محركات «ترينت 700» التي ستقوم الشركة بصيانتها على امتداد مدة الاتفاقية إلى 600 محرك. ولتلبية هذا الطلب الكبير على خدمات الشركة، ستقوم سند لتقنيات الطيران بتوظيف المزيد من مهندسي وفنيي صيانة الطائرات في أبوظبي لتصل نسبة الزيادة في أعداد موظفيها إلى 40%، لترتفع أعداد القوى العاملة في الشركة إلى ما يقرب من 500 مهندس وفني.

وأضاف جناحي: تمكننا الاتفاقية الجديدة من رفع طاقتنا الاستيعابية لمحركات ترينت 700، مما يعود بالفائدة على كل من رولز رويس وعملائنا الحاليين من شركات الطيران العالمية، وذلك من خلال تزويدهم بخدمات صيانة وإصلاح وعمرة ذات الجودة العالمية من مرافقنا المجهزة وفق أعلى المعايير العالمية وبخبرة كوادرنا المتميزة والمتعددة الجنسيات. كما ستساهم هذه الاتفاقية الضخمة في رفع مستوى التنافسية في سوق صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات، كما أنها تشكل إضافة هامة لسجلنا المتميز من حيث جودة وأمن الخدمات التي نقدمها والتزامنا بجداول التسليم.

وتدعم إضافة سند لتقنيات الطيران إلى مجموعة المراكز العالمية المعتمدة لصيانة محركات ترينت 700 نمو قدرات الصيانة العالمية لشركة رولز رويس، كما تدعم استراتيجيتها الهادفة إلى بناء شبكة من مراكز الصيانة العالمية التي تتميز بالقدرة والتنافسية والمرونة المتزايدة. ويستخدم محرك ترينت 700 حالياً على أكثر من 800 طائرة إيرباص من طراز A330 تملكها 83 شركة طيران حول العالم.

وقال دومينيك هوروود، رئيس العملاء والخدمات - الطيران المدني في رولز رويس: نرحب بشركة سند لتقنيات الطيران ضمن شبكة مراكز خدمة الصيانة العالمية المعتمدة من رولز رويس. ومع مواصلة محركات ترينت نموها الكبير على المستوى العالمي، نقوم بتوسيع شبكة خدماتنا ونعمل بشكل دائم على خفض زمن صيانة المحركات، حتى تتمكن شركات الطيران من مواصلة خدماتها بلا انقطاع.

وسيواصل موظفو سند لتقنيات الطيران، الذين يزيد عددهم على 330 موظفاً من أكثر من 30 جنسية مختلفة، صيانة محركات «ترينت 700» في مرافق الصيانة والإصلاح والعمرة بمطار أبوظبي الدولي والمجهزة بأحدث المعدات وفق أعلى المعايير العالمية.



