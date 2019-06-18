«أونكتاد»: الإمارات استغلت إمكاناتها لتنويع الاقتصاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر



أكد تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، نجاح الإمارات في تنويع إنتاجها وصادراتها على مدة العقدين الماضيين، على الرغم من اعتماد اقتصادها بشكل عام، على سلع معينة كالنفط والغاز، مع نجاحها كذلك في زيادة حصة المواد الكيميائية المصنعة من إجمالي صادراتها من السلع، وزادت بشكل كبير من قدرتها على تكرير وإنتاج وتصدير مشتقات النفط والغاز.

وكشف تقرير «أونكتاد» تحت عنوان «حالة الاعتماد على السلع لعام 2019»، عن زيادة المشتقات النفطية للإمارات من 200 ألف برميل، في عام 1998، إلى 400 ألف برميل يومياً في عام 2002، مؤكداً أنه خلال الفترة بين 2013 و2017 حققت الدولة قفزة في إنتاج المشتقات النفطية وصلت إلى 900 ألف برميل بنسبة 350% عام 2017. وأوضح التقرير أن الدولة استغلت إمكانياتها ومواردها الوفيرة من الطاقة، من خلال تطوير قطاع صناعة وإنتاج الألمنيوم الكثيف الطاقة بهدف تعزيز وتنويع حجم القطاع السلعي في الاقتصاد، مشيراً إلى أن الإمارات تأتي في ترتيب الدول المتقدمة في مجال قطاع الألمنيوم، إلى جانب البحرين والسعودية وفنزويلا. وأفاد التقرير بأن الإمارات تقع في مراتب الدول الخمس الأهم المصدرة ل38 دولة.