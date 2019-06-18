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محمد بن زايد يعزّي آبي أحمد بوفاة والده بالأمهرية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن خالص عزائه ومواساته إلى الدكتور آبي أحمد، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، بوفاة والده أتو أحمد علي.
ودعا صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، خلال اتصال هاتفي أجراه، مساء أمس، مع رئيس وزراء إثيوبيا، المولى عزّ وجلّ، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
فيما أعرب الدكتور آبي أحمد، عن شكره لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، على ما أبداه من مشاعر طيبة وصادقة تجاه مصاب العائلة. سائلاً المولى عزّ وجلّ، أن يديم على سموّه موفور الصحة والعافية.
وكان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي قد عزى على «تويتر» آبي أحمد باللغة الأمهرية. (وام)

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