11 خبيراً من 24 دولة في مؤتمر خورفكان العلمي لذوي الإعاقة

برعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة تنطلق أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر خورفكان العلمي الدولي لذوي الإعاقة والتربية البدنية المعدلة تحت شعار (الرياضة لذوي الإعاقة.. من احتواء التنظيم للأداء الأمثل) في ال 29 من يونيو الجاري، ويستمر لمدة يومين، وينظمه نادي خورفكان للمعاقين بالتعاون مع أكاديمية بحث وتطوير أنشطة علوم الرياضة (دراسا) وبالتنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي.

اعتمدت اللجنة المنظمة العليا أسماء 11 خبيراً كمتحدثين رئيسيين في المؤتمر من 24 دولة عربية وأوروبية وآسيوية، ويعدون من أهم العلماء والباحثين ورجال الفكر والخبراء والمهتمين بقضايا النشاط البدني المعدل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة أمس بفندق الشيراتون بحضور الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر، وكل من الدكتورعبدالرزاق أحمد بني رشيد نائب رئيس اللجنة العليا رئيس اللجنة التنفيذية، والدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وعيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، والدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون خدمة المجتمع، والدكتور محمد عبدالعظيم محمود مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والتميز المؤسسي بمجلس الشارقة الرياضي عضواً ومنسقاً عاماً للمؤتمر.

وتوجه الشيخ صقر بن محمد القاسمي بالشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة «نصير المعاقين» لدعمه الدائم واهتمام سموه بالرياضة ورعايته الدائمة لفئة ذوي الإعاقة، وهو ما انعكس على تحقيق العديد من الإنجازات وتعزيز مكانة إمارة الشارقة على الخريطة العالمية.

وقال: «صاحب السمو حاكم الشارقة هو الأب المعطاء الحاني لهذه الفئة بجميع احتياجاتها، إذ إن التوصيات المستمرة لدعم ذوي الإعاقة في جميع القطاعات، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد نائب حاكم الشارقة جعلتا الشارقة نموذجاً في رعاية ذوي الإعاقة».

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وأشاد الشيخ صقر بن محمد القاسمي بالتجهيزات والاستعدادات الخاصة بالمؤتمر الذي سينطلق في مدينة الشارقة، لافتاً إلى اهتمامات الدولة برياضة ذوي الإعاقة واستضافة أكبر الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية المخصصة لهذه الفئة.

وأكد حرص مجلس الشارقة الرياضي والعديد من الهيئات والمؤسسات الرياضية على دعم رياضة ذوي الإعاقة التي تبشر بمستقبل مزدهر ومبشر بالإنجازات ضمن الأحداث المحلية والدولية والأولمبية.

وأضاف: «نجتمع اليوم من أجل الإعلان عن تفاصيل تنظيم مؤتمر علمي دولي أطلق فكرته نادي خورفكان للمعاقين منذ عدة سنوات، ويشهد تطوراً ملحوظاً وميلاداً جديداً».

وأكد عيسى هلال الحزامي أن مجلس الشارقة الرياضي له دوره التنموي والتسويقي الذي يؤكد اهتمام الإمارة الباسمة بهذه الشريحة المهمة في المجتمع، والمشوار الكبير في تطورها. وقال: إن الاهتمام مستحق وذوو الإعاقة يستحقون مثل هذه اللمسات الأكاديمية التي تتواجد في كل شيء، معتبراً أن ذلك قيمة مضافة من البحوث المفيدة والقيمة والتي لها دور في صناعة الأبطال.

وكشف الدكتور عبدالرزاق أحمد بني رشيد التفاعل الكبير مع المؤتمر العلمي لتلقي رسائل بالمشاركة، مبيناً أنهم تلقوا لأول مرة طلباً من 156 باحثاً من 14 دولة، لافتاً إلى أن ذلك يعد مسؤولية كبيرة، ولكن المصلحة العامة تعم فائدتها لكل الدول الخليجية والعربية، وكشف عن معرض يوثق للدور الكبير الذي كان يضطلع به الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الاهتمام بأصحاب الهمم.