«العربية للمسرح» تفتتح مركز الفنون في موريتانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبدالله في موريتانيا المركز العربي للفنون الأدائية، والذي بدأ فعالياته بدورة يشارك فيها 90 متدرباً، ويشرف عليها الفنانان محمد شرشال من الجزائر وأمين ناسور من المغرب.

من جانب آخر التقى عبدالله وزير الثقافة والصناعة التقليدية محمد ولد محمد، والذي أكد تقديره لجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بدعم الثقافة الموريتانية، مثمناً الجهود التي تقوم بها الهيئة في سبيل الارتقاء بالمسرح الموريتاني، خاصة تدشين المركز العربي للفنون الأدائية، وتنظيم المهرجان الوطني للمسرح الموريتاني - الدورة الثانية، إضافة للعديد من الورش والبرامج التي تركت أثراً لافتاً.

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وأكد عبدالله اعتزازه بالروح الإيجابية التي يلمسها في موريتانيا، والتي مكنت الهيئة العربية للمسرح من تنفيذ العديد من البرامج.

و كرم محمد ولد محمد الهيئة العربية على مجهوداتها، و منح شهادات تقديرية لإسماعيل عبدالله، و للوفد المرافق له، والذي تكوّن من مسؤول إدارة المهرجانات الحسن النفالي، ومسؤول إدارة التكوين والتأهيل والمسرح المدرسي غنام غنام.

واجتمع عبدالله بأعضاء اللجنة العليا لإدارة وتسيير المهرجان الوطني للمسرح الموريتاني والمركز العربي للفنون الأدائية برئاسة الدكتورة خديجة بنت هنون، وعضوية كل من عدنان بيروك، التقي ولد عبد الحي، بابا ولد ميني، وبونا، وناقش الاجتماع الاستعدادات الجارية لتنظيم الدورة الثانية للمهرجان الوطني للمسرح الموريتاني، كما تم إعداد ومناقشة النظام الداخلي للمهرجان والمصادقة عليه.وقال عبد الله: إن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة تدفعنا إلى مزيد من العمل في موريتانيا التي تشهد تحولات إيجابية على كل الصعد، وسنكون إلى جانبهم ليصبح المسرح حاضراً في كل المراحل العمرية من المدرسة إلى الشباب والهواة وحتى مرحلة الاحتراف، حيث باتت المؤسسات الرسمية على قناعة تامة بأهمية الدور الذي يلعبه المسرح في ترسيخ قيم التسامح والسلام والمساواة ونبذ العنف والتطرف.