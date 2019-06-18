الجيش اليمني: ألحقنا خسائر فادحة بـ"أنصار الله"

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القاهرة — سبوتنيك. ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للجيش عن القيادي الميداني في اللواء الرابع عمالقة العقيد يوسف البارق، قوله اليوم الاثنين 17 يونيو / حزيران: "العشرات من الحوثيين قتلوا في مواجهات مع مقاومة آل حميقان المسنودة بقوات اللواء في جبهة حبج بمديرية الزاهر غرب البيضاء".

وأضاف العقيد البارق: "قناصة قوات العمالقة تمكنوا من اصطياد ما لا يقل عن 18 عنصرا من الحوثيين في جبهة حبج خلال اليومين الماضيين".

وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"إن "القوات قصفت بالمدفعية الثقيلة مواقع وتجمعات للحوثيين في منطقة اليسبل والخدار السود في جبهة قانية، شمال البيضاء"، مؤكدا مقتل وإصابة عدد من الحوثيين جراء القصف المدفعي.