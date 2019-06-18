الجيش اليمني: ألحقنا خسائر فادحة بـ"أنصار الله"

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© REUTERS / Fawaz Salman
وأضاف العقيد البارق: "قناصة قوات العمالقة تمكنوا من اصطياد ما لا يقل عن 18 عنصرا من الحوثيين في جبهة حبج خلال اليومين الماضيين".
وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"إن "القوات قصفت بالمدفعية الثقيلة مواقع وتجمعات للحوثيين في منطقة اليسبل والخدار السود في جبهة قانية، شمال البيضاء"، مؤكدا مقتل وإصابة عدد من الحوثيين جراء القصف المدفعي.
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