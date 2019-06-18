نائب رئيس الحركة الإسلامية بإسرائيل: رحيل مرسي محطة فارقة

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

نعى نائب رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل (الداخل الفلسطيني)، كمال الخطيب، الإثنين، الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، والذي توفي في وقت سابق اليوم.

وقال الخطيب، في شريط مصور، نشره عبر قناته بموقع "يوتيوب"، إن "رحيل مرسي هو محطة فارقة في تاريخ مصر، بل في تاريخ الأمة الإسلامية كلها، سيكون يوم استشهاده إن شاء الله بداية لحراك مصري ثوري مبارك".

وأضاف: "باسم أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل، باسم المشروع الإسلامي في الداخل، نبعثها تعزية ومواساة لعائلة الشهيد محمد مرسي".

وأوضح: "أمتنا الإسلامية بحاجة إلى مثل هذا البطل، وخاصة الشعب المصري".

Advertisements

وأشار نائب الحركة الإسلامية في إسرائيل إلى أنّ "مرسي لن يكون اسما يغيب عن الأذهان، بل سيكون مدرسة مباركة ستلمس آثارها كل الأمة الإسلامية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة مرسي، أثناء جلسة محاكمته.

وأوضح التلفزيون أن "مرسي" تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.