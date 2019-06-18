مصر.. النائب العام يصرح بدفن جثة مرسي

القاهرة/ الخليج 365

صرح النائب العام المصري، نبيل صادق، مساء الإثنين، بدفن جثة أول رئيس للبلاد منتخب ديمقراطيا، محمد مرسي، إثر وفاته خلال جلسة محاكمته.

ووفق وسائل إعلام مصرية، صرحت النيابة العامة بدفن جثة مرسي عقب انتهاء لجنة الطب الشرعي من مهمتها.

ووفق بيان سابق، قال النائب العام إن محمد مرسي وصل المستشفى متوفيا وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة في جثمانه.

وأضاف أن النيابة العامة تلقت عصر الإثنين إخطارا بوفاة مرسي أثناء حضوره جلسة المحاكمة.

وأوضح أنه "أثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب المتوفي الحديث فسمحت له المحكمة بذلك حيث تحدث لخمس دقائق وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة".

وأشار أنه: "أثناء وجود المتهم مرسي وباقي المتهمين بداخل القفص سقط أرضا مغشياً عليه حيث تم نقله فورا للمستشفي وتبين وفاته إلى رحمة الله تعالى".

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وأضاف: "أورد التقرير الطبي المبدئي أنه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على المتوفي، وجد أنه لا ضغط له ولا نبض ولا حركات تنفسية وحدقتا العينيين متسعتان غير مستجيبتان للضوء والمؤثرات الخارجية".

وتابع: "قد حضر للمستشفى متوفيا في تمام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة مساء (بالتوقيت المحلي)، وقد تبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة لجثمان المتوفي".

وأمر النائب العام بانتقال فريق لإجراء معاينة لجثة المتوفي والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بقاعة المحكمة.

كما قررت النيابة العامة التحفظ على الملف الطبي الخاص بعلاج المتوفي، وانتداب لجنة عليا من الطب الشرعي، لإعداد تقرير حول أسباب الوفاة تمهيدا للتصريح بالدفن.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة الرئيس الأسبق مرسي، أثناء جلسة محاكمته.



وأوضح التلفزيون أن مرسي" تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.