الأردن.. الملكة نور بنعي مرسي: الرئيس الوحيد المنتخب ديمقراطياً في مصر

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365
نعت الملكة نور الحسين، عقيلة ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال، الرئيس المصري السابق محمد مرسي.
جاء ذلك في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر.
وقالت الملكة نور في تغريدتها التي كتبتها باللغة الإنجليزية "أرقد بسلام، الرئيس الأول والوحيد المنتخب ديمقراطيا في مصر # مرسي".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمته.
وأوضح التلفزيون أن "مرسي" تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.
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