الحركة الإسلامية بإسرائيل تنعى مرسي: نطق بالحق أمام سلطان جائر

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365



نعت الحركة الإسلامية في إسرائيل (الداخل الفلسطيني)، الإثنين، الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.



وقالت الحركة في بيان اطلعت الخليج 365 عليه "راضية بقضاء الله تعالى، تنعي الحركة سيادة الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي الذي جاءه الأجل وهو شامخ عزيز في سجون الظلم، أمام محاكم الظالمين، وبين يدي نظام الانقلاب العسكري، الذين يتحملون جميعا مسؤولية تصفية الرئيس المدنيّ المنتخب ديمقراطيا من شعب مصر".



وأضافت "لقد جسّد الرئيس المجاهد محمد مرسي كلمة الحقّ عند السلطان الجائر".

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وتابعت "أمضى الرئيس (مرسي) سنين عمره، يدافع عن حق المصريين والمقهورين والمستعبدين جميعا بالحريّة والكرامة والحكم الرشيد".

واختتمت البيان بالقول: "لقد بقي صابرا متمسكا بثوابت ثورة ميدان التحرير المصرية المجيدة، لم يقبل الدنيّة في دينه ولا رضي الهوان لشعبه".



وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة مرسي، أثناء جلسة محاكمته.

وأوضح التلفزيون أن "مرسي" تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.

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