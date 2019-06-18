"علماء فلسطين" بغزة تنعي "مرسي"

غزة/ هداية الصعيدي/ الخليج 365



نعت رابطة "علماء فلسطين" في قطاع غزة، الإثنين، الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر.



وقالت الرابطة في بيان مقتضب، وصل الخليج 365 نسخة منه:" تتقدم رابطة علماء فلسطين إلى الشعب المصري الشقيق وإلى الشعب الفلسطيني، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، بخالص العزاء بوفاة الرئيس المصري محمد مرسي".



وفي وقت سابق مساء اليوم، أعلن التلفزيون المصري وفاة مرسي، أثناء جلسة محاكمة.



وأوضح التلفزيون أن "مرسي" تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.