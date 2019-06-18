وفاة مرسي.. الإخوان تدعو العالم للتحقيق والمصريين للاحتشاد

القاهرة/ الخليج 365

طالبت جماعة الإخوان المسلمين في العالم، الإثنين، بتحقيق دولي فيما وصفته بـ"جريمة اغتيال" أول رئيس مدني منتخب، محمد مرسي، خلال جلسة محاكمته.

وقالت الجماعة، في بيان، "ندعو المصريين في الداخل إلى الخروج في جنازة حاشدة لتشييع الرئيس مرسي، كما ندعو المصريين في الخارج إلى الاحتشاد والتظاهر أمام السفارات".

وأضاف البيان أن "الرئيس محمد مرسي ارتقى دفاعًا عن حق الشعب في الحرية والسيادة والحياة الكريمة.. في واحدة من المحاكمات الهزلية الباطلة".

وأكدت الجماعة أنه "سيبقى الرئيس الشهيد أيقونة ثورة يناير المجيدة (2011) وسيذكره التاريخ زعيمًا من أعظم زعماء مصر، الذين قدموا أروع صور التضحية والفداء من أجل حرية مصر ونهضتها ونيل استقلالها".

وحملت الجماعة النظام المصري كامل المسئولية عن "اغتياله عمدًا، إثر وضعه في زنزانة انفرادية في ظروف بالغة القسوة، وحرمانه من أبسط حقوقه في العلاج والدواء، وحرمانه من رؤية أسرته أو الالتقاء بمحاميه لفترات طويلة".

Advertisements

وأكدت على ضرورة "فتح تحقيق دولي في هذا الحدث الجلل عن طريق لجنة طبية محترفة غير تابعة للنظام لبيان السبب الحقيقي للوفاة، والكشف عن هذا التقرير للعالم".

كما ناشدت العالم أجمع بكل مؤسساته الحقوقية والإنسانية - وفي القلب منها الأمم المتحدة - بالتحرك لوقف جرائم القتل البطيء بالإهمال الطبي التي تمارس بحق الآلاف من المعتقلين المختطفين في السجون.

ودعت الأمة الإسلامية جمعاء إلى صلاة الغائب يوم الجمعة القادمة على الرئيس الراحل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمته.

وأوضح التلفزيون أن "مرسي" تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.