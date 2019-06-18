حركة "6 أبريل": رحم الله الدكتور محمد مرسي

إسطنبول/ الخليج 365

نعت حركة 6 أبريل المصرية، المعارضة، الإثنين، وفاة محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر.

وقالت الحركة، في بيان مقتضب على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رحم الله الدكتور محمد مرسي، خالص العزاء لأسرته والمصريين".

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وكانت الحركة جزءًا من تحالف معارض إبان فترة حكم مرسي في 2012-2013 التي انتهت بالإطاحة به في يوليو/تموز 2013.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة مرسي، أثناء جلسة محاكمته.

وأوضح التلفزيون أن "مرسي" تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.